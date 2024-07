Årsrapport 2023/24: Bang & Olufsen leverer positiv EBIT-margin for 2023/24 trods omsætningsnedgang

Bang & Olufsen leverede en rekordhøj bruttomargin og en forbedret EBIT-margin for regnskabsåret 2023/24 trods nedgang i omsætningen. Koncernomsætningen udgjorde DKK 2.588 mio., svarende til et fald på 5 % i forhold til året før målt i lokal valuta. Koncernomsætningen var i det øvre interval af helårsforventninger på -8% til -5%, da selskabet rapporterede en vækst på 3% i lokale valutaer for 4. kvartal 2023/24 (marts til maj). Produktomsætningen var uændret målt i lokal valuta, mens kundernes efterspørgsel (målt på like-for-like sell-out) steg med 3 % drevet af øget efterspørgsel i APAC.

Bang & Olufsen fortsatte eksekveringen af sin Luxury Timeless Technology-strategi, og dermed lagt fundamentet for langsigtet rentabel og bæredygtig vækst. I løbet af regnskabsåret havde selskabet især fokus på at styrke sin position som et luksusbrand, forbedre kundeoplevelsen i de brandede salgskanaler, reducere tilstedeværelsen i multibrand, og at bygge produkter af højeste kvalitet.

Bruttomarginen steg til 53,3 %, svarende til en stigning på 9 %-point i forhold til året før. Bruttomarginen steg gennem hele året og endte på 54,3 % i 4. kvartal. Udviklingen var drevet af normaliserede komponent- og logistikomkostninger siden 4. kvartal 2022/23, et stærkt fokus på pris og en positiv udvikling i både salgskanal- og produktmiks.

EBITDA før særlige poster udgjorde DKK 300 mio., svarende til en EBITDA-margin på 11,6 % og en stigning på DKK 183 mio. i forhold til året før. EBIT-marginen før særlige poster forbedredes med 6,2 %-point til 2,4 %. Periodens EBIT før særlige poster var på det højeste niveau i mere end fem år. Det frie cash flow var positivt og viste en forbedring på DKK 31 mio. til DKK 11 mio. for året som helhed.

CEO Kristian Teär udtaler:



“Vi sluttede året med en rekordhøj bruttomargin og det bedste driftsresultat i seks år. Selvom omsætningen på DKK 2,6 mia. var lavere end oprindeligt forventet, noterer vi med tilfredshed, at vores arbejde med at skabe et robust økonomisk grundlag for fremtiden begynder at bære frugt. Det skyldes blandt andet vores stærke fokus på at skabe den rette oplevelse i vores brandede salgskanaler, bygge produkter i den højeste kvalitet og at styrke vores position inden for luksussegmentet. Vi er overbeviste om, at det er på den måde, vi skaber rentabel vækst for Bang & Olufsen på den mellemlange bane.”

Finansielle highlights, 2023/24

Omsætningen faldt med 6 % (-5 % i lokal valuta) i forhold til året før. EMEA faldt med 3 % (-3 % i lokal valuta), Americas oplevede en tilbagegang på 8 % (-6 % i lokal valuta), mens APAC faldt med 9 % (-5 % i lokal valuta). Omsætningen faldt primært som følge af reduktionen af multibrandbutikker.

Brand partnering & other activities faldt med 10 % (-9 % i lokal valuta), primært som følge af lavere licensindtægter. Omsætningen inden for bilindustrien steg i forhold til året før trods indvirkningen af strejker på bilfabrikker i USA i løbet af året. Licensindtægterne fra HP faldt i forhold til året før.

Like-for-like sell-out steg med 3 %. I APAC steg sell-out med 22 % drevet af 34 % sell-out-vækst i Kina, mens EMEA faldt med 4 %, og sell-out i Americas faldt med 7 %.

Bruttomarginen udgjorde 53,3 %, svarende til en stigning på 9,1 %-point i forhold til året før, som kan tilskrives normaliseringen af komponent- og logistikomkostningerne. Samtidig var marginen positivt påvirket af et stærkt fokus på prissætning samt forbedrede marginer på tværs af regioner og produktkategorier.

EBITDA før særlige poster blev DKK 300 mio. (22/23: DKK 117 mio.), svarende til en EBITDA-margin før særlige poster på 11,6 % mod 4,3 % året før.

EBIT før særlige poster blev DKK 61 mio. (22/23: DKK -105 mio.), svarende til en EBIT-margin før særlige poster på 2,4 % mod -3,8 % året før.

Det frie cash flow udgjorde DKK 11 mio. (22/23: DKK -20 mio.).

Finansielle highlights, 4. kvartal 2023/24

Omsætningen steg med 1,4 % (3 % i lokal valuta) i forhold til året før.

Bruttomarginen udgjorde 54,3 %, en stigning på 2,9 %-point fra 51,4 % i 4. kvartal året før.

EBITDA før særlige poster blev DKK 72 mio. (4. kvt. 22/23: DKK 66 mio.), svarende til en EBITDA-margin før særlige poster på 11,0 % mod 10,2 % i 4. kvartal året før.

EBIT før særlige poster blev DKK 12 mio. (4. kvt. 22/23: DKK 9 mio.), svarende til en EBIT-margin før særlige poster på 1,8 % mod 1,4 % i 4. kvartal året før.

Det frie cash flow udgjorde DKK 43 mio. (4. kvt. 22/23: DKK 27 mio.).

Strategiske highlights, 2023/24

Seks nye produktinnovationer.

Bang & Olufsen styrkede sin tilstedeværelse i vigtige byer med åbningen af en flyttet butik i New York, åbningen af en ny flagskibsbutik i London og ved regnskabsårets afslutning åbningen af en ny selskabsejet butik i Paris. Derudover blev Win City-konceptet iværksat for Hongkong.

Et nyt butikskoncept blev lanceret. Den nye flagskibsbutik i London er den første butik indrettet efter det nye butikskoncept, og der er igangsat en udrulningsplan.

Eksekveringen af Win City-konceptet for London, Paris og New York fortsatte. Udviklingen i sell-out for London var flad for helåret, hvilket hovedsageligt skyldtes forskellige forhold, der påvirkede mulighederne for at udnytte kapaciteten i outlet-butikken Bicester Village fuldt ud og et generelt mere konkurrencepræget detailhandelsmarked i Storbritannien. I modsætning hertil blev der i perioden registreret en tocifret procentvis nedgang i sell-out i resten af Storbritannien.

I Paris faldt sell-out med 17 %. Det var ikke muligt for vores monobrand-partner at udnytte butikkernes kapacitet fuldt ud gennem hele året. I 4. kvartal steg sell-out med 3 % understøttet af tocifret omsætningsvækst for de virksomhedsejede butikker.

Sell-out i New York steg med 4 %. De selskabsejede butikker meldte om stigende vækst drevet af en kraftig tocifret omsætningsstigning i forretningen i SoHo. Butikken på Madison Avenue var lukket i et par måneder på grund af flytning.

Selskabet fortsatte desuden med at implementere strukturelle ændringer i salgskanalerne og mindske tilstedeværelsen i multibrand- og eTail-salgskanalerne.

Bang & Olufsen forlængede i januar samarbejdet med Scuderia Ferrari for sæson 2024 og 2025 efter en vellykket sæson 2023.

I slutningen af maj indgik Bang & Olufsen et samarbejde med luksusyachtbrandet Riva om at skabe den ultimative lydoplevelse til livet ombord på Rivas yachter.

Kundebasen voksede med 19 %, og antallet af kunder, der ejede to eller flere Bang & Olufsen produkter, steg med 14 % i forhold til året før.

Forventninger til 2024/25

Som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 24.02 er forventningerne til regnskabsåret 2024/25 baseret på antagelsen om en kapitalforhøjelse, der skal bane vejen for øgede investeringer som beskrevet i forbindelse med ambitioner på mellemlangt sigt. Forventningerne til regnskabsåret 2024/25 er følgende:

Omsætningsvækst (i lokal valuta): -3 % til 3 %



EBIT-margin før særlige poster: -2 % til 1 % Frie pengestrømme: DKK -100 mio. til DKK 0 mio.

Der henvises til Annual Report 2023/24 for yderligere oplysninger om forventninger og antagelser.

