Le Groupe Bel et Dassault Systèmes s’associent pour accélérer la transition de l'industrie alimentaire vers un modèle plus durable

Ce partenariat unique de long terme dans l'industrie agro-alimentaire permettra au Groupe Bel et à Dassault Systèmes d’accélérer la transformation digitale de ce secteur et le développement d’innovations pionnières.

La digitalisation de l’ensemble de la chaîne de valeur grâce à l'intelligence artificielle contribuera à des transformations majeures plus durables, tout en engageant les collaborateurs.

L'expertise du Groupe Bel dans la fabrication de marques emblématiques telles que La Vache Qui Rit®, Babybel® et Pom’Potes®, combinée à l'approche scientifique et technologique de Dassault Systèmes, permettra le développement de solutions industrielles de prochaine génération pour l'industrie agroalimentaire.





PARIS — le 4 juillet 2024 —Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) et le Groupe Bel, ont annoncé aujourd'hui un partenariat unique de long terme visant à accélérer la transformation de l'industrie agro-alimentaire et construire un modèle d’alimentation plus saine et plus durable. Les deux Groupes joueront un rôle pionnier dans l'alimentation du futur en s’appuyant sur l’intelligence artificielle et en digitalisant la chaîne de valeur de bout en bout, de la conception du produit à sa fabrication et son lancement sur le marché.

Le défi de nourrir une population mondiale de 10 milliards de personnes en 2050 de manière responsable et durable nécessite le déploiement de technologies innovantes, ainsi que de méthodes de travail optimisées afin de concevoir et produire une alimentation plus saine et plus durable, dans un secteur très réglementé.

Le Groupe Bel va déployer la solution « Perfect Production » de Dassault Systèmes, basée sur la plateforme 3DEXPERIENCE, afin d'améliorer l'efficacité et la durabilité de ses process de fabrication dans 11 de ses usines à travers le monde1. Les éléments clés de cette transformation sont les solutions Manufacturing Operations Management (MOM), Product Lifecycle Management (PLM), les sciences de l'alimentation et des matériaux et l'intelligence artificielle.

Avec le MOM, le Groupe Bel continuera à engager ses collaborateurs dans une transformation digitale visant à rendre ses process de production plus performants et plus proches des demandes du marché, tout en optimisant le niveau des stocks et celui des consommations de matières premières. Le Groupe Bel sera ainsi en mesure de produire de manière plus durable, tout en assurant une qualité constante de ses produits dans l’ensemble de ses géographies.

Grâce à l'IA, le Groupe Bel saura s’adapter en continu aux besoins de ses consommateurs grâce à l’analyse de millions de données, l’utilisation de “machine learning”, et pourra ainsi accélérer le développement d’innovations pionnières sur ses produits et leurs emballages, tout en apportant son expertise du marché alimentaire à Dassault Systèmes. Cela permettra de réduire les délais de mise en marché, d’optimiser la formulation, de réduire les temps d’essais industriels, d’accélérer le développement des produits tout en améliorant les performances.

L’environnement collaboratif unique qu’offre le Product Lifecycle Management (PLM), permettra de créer des connexions entre les personnes, les processus et les données, et l’accès à la bonne information, au bon moment à l’ensemble des parties prenantes. Cela facilitera la collaboration transversale et la prise de décision, de la conception d'un produit à sa mise sur le marché, tout en simplifiant les process et activités de l'entreprise.

« La transition alimentaire vers un modèle plus durable exige de la part des entreprises des actions fortes dans la décennie à venir. Grâce à ce partenariat unique et de longue durée, nous souhaitons déployer de nouvelles solutions et accélérer notre transformation. Les expertises communes de nos deux Groupes, qui partagent la même vision, permettront à nos équipes d’aller vers une « R&D augmentée » grâce à l'IA, et de digitaliser nos processus de fabrication au service d’une alimentation plus durable », a déclaré Cécile Béliot, Directrice générale du Groupe Bel.

« Cécile Béliot et moi partageons la même vision : l'avenir de la santé dépend de l'avenir de la nutrition », a déclaré Bernard Charlès, Président du Conseil d’administration de Dassault Systèmes. « Notre partenariat avec le Groupe Bel va révolutionner l'industrie alimentaire. Ensemble, nous pouvons poursuivre sa mission d'offrir des choix alimentaires plus sains et innovants, produits de manière plus durable. Grâce à la modélisation, la simulation, la science des données et l'IA générative, nous pouvons imaginer et créer de nouvelles connexions et des leviers économiques significatifs entre la santé, la prévention, et une nutrition abordable et durable. Notre approche scientifique et technologique permet à l'industrie de relever les plus grands défis auxquels sont confrontés les consommateurs, les patients et les citoyens aujourd'hui. Nous avons montré comment les mondes virtuels ouvrent de nouveaux horizons dans le développement thérapeutique. Maintenant, nous pouvons appliquer cette approche à l'activité du Groupe Bel et conduire une véritable disruption qui en fera la référence en tant que food-tech company. »

À propos du Groupe Bel

Bel est un acteur majeur de l’alimentation à travers des portions de bien manger laitières, fruitières ou végétales, et l’un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque. Son portefeuille de produits différenciés et d’envergure internationale tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Babybel®, Boursin®, Nurishh®, Pom’Potes® ou GoGo squeeZ®, ainsi qu’une trentaine d’autres marques locales, lui ont permis de réaliser un chiffre d’affaires de 3 645 millions d’euros en 2023. 10 902 collaborateurs répartis dans 51 filiales dans le monde contribuent à déployer la mission du Groupe : offrir une alimentation plus saine et responsable pour tous. Ses produits sont élaborés dans 30 sites de production et distribués dans plus de 120 pays.

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes est un accélérateur de progrès humain. Nous proposons aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs permettant d’imaginer des innovations durables. Grâce aux jumeaux virtuels d’expérience du monde réel qu’ils créent avec la plateforme 3DEXPERIENCE et ses applications, nos clients peuvent redéfinir les processus de création, de production et de gestion du cycle de vie de leurs offres et contribuer véritablement à un monde plus durable. L'économie de l'expérience trouve sa force dans la place centrale accordée à l’humain pour le bien de tous - consommateurs, patients et citoyens. Dassault Systèmes est un créateur de valeur, au service de plus de 350 000 clients de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, dans plus de 150 pays. Pour plus d'informations : www.3ds.com/fr

1 L’accord entre le Groupe Bel et Dassault Systèmes a été signé au T4 2023.

