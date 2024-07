Technip Energies, l'Université Gustave Eiffel, Valeco et la Fondation OPEN-C sélectionnés pour le projet français d'éolien offshore flottant PAREF

Technip Energies (PARIS : TE), en partenariat avec l'Université Gustave Eiffel, Valeco et la Fondation OPEN-C, mènera le projet PAREF, un programme de R&D visant à accélérer le développement à l'échelle industrielle de l'éolien offshore flottant. Ce projet est financé par l'État français dans le cadre de France 2030 opéré par l'ADEME. Il vise à concevoir, fabriquer et tester un système d'ancrage réutilisable et des connecteurs pour un système de lignes de tension, le tout en minimisant l'impact sur l'environnement marin.

Le projet PAREF fournira le système d'ancrage pour le projet NextFloat. En 2022, Technip Energies, X1 Wind et un consortium de 10 entités internationales ont été choisis par la Commission européenne pour réaliser le projet NextFloat. Le système intégré comprend la technologie éolienne flottante innovante de X1 Wind, qui se caractérise par un flotteur plus léger nécessitant moins d'acier, ainsi que par un système d’ancrage compact minimisant l'impact sur les fonds marins. Le prototype de 6 MW sera mis en œuvre et testé en mer Méditerranée afin de l’exploiter dans des conditions opérationnelles en pleine mer.

Le projet PAREF constitue une étape importante dans la mise au point d'une solution compétitive et durable d'éolien offshore flottant, optimisée pour les eaux profondes, réduisant considérablement les coûts et accélérant le passage à l'échelle industrielle. Le projet NextFloat permettra de tester le système de fondation PAREF in situ pendant au moins deux ans.

Jacques Vendé, Chef de projet PAREF de Technip Energies, a commenté : « Nous sommes heureux d'avoir été sélectionnés pour le projet PAREF et de contribuer à l'ambition de la France de montrer la voie en matière de décarbonation et de technologies de pointe dans le domaine des énergies renouvelables, comme le souligne le plan France 2030. Ce projet représente une opportunité significative pour faire progresser le développement de solutions énergétiques durables et pour soutenir la vision d’une industrie verte en France. »

Christelle Abadie, Chargée de recherche à l'Université Gustave Eiffel, a ajouté : « Nous sommes ravis d'apporter notre expertise en matière d'essais et d'analyses au projet PAREF. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans le cadre de nos activités et de notre ambition visant à améliorer la conception des ancrages pour le secteur de l'éolien flottant. La collaboration étroite avec Technip Energies et Open-C est essentielle pour le transfert de connaissances et une meilleure compréhension de la conception du système d’ancrage. Ce projet et ce partenariat permettront d'optimiser la géométrie de l’ancrage et d’en réduire les coûts, facilitant ainsi le passage à l’échelle industrielle de technologies innovantes pour les parcs éoliens flottants. »

Pauline Bertrand, Directrice de la division offshore de Valeco, a déclaré : « Le projet PAREF est également une approche innovante pour la protection de l’environnement. La collecte de données ADN sur l’environnement est une nouvelle méthode qui peut être reproduite pour n'importe quel projet offshore et nous avons estimé qu'il était nécessaire de tester la méthodologie. Notre participation au projet PAREF nous permettra d'améliorer notre connaissance du milieu marin et des espèces attirées par les flotteurs. Elle nous donnera également l'occasion de travailler avec de nouveaux acteurs en Méditerranée pour tester des récifs artificiels complexes. Notre objectif ayant toujours été de promouvoir et de soutenir le développement des énergies marines renouvelables, nous sommes fiers de participer à ce projet aux côtés de Technip Energies, de l'Université Gustave Eiffel et de la Fondation Open-C. »

Bertrand Alessandrini, Directeur Général de la Fondation OPEN-C a commenté : « Accueillir le projet PAREF est tout à fait en lien avec la vocation de la Fondation : tester et réduire les risques des nouvelles technologies pour accélérer l'innovation. Il est essentiel de travailler ensemble pour faire face à l'urgence climatique et réaliser les ambitions françaises et européennes en matière d'énergies marines renouvelables. »

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une société d'ingénierie et de technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO2. La société bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.

Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Les actions de Technip Energies sont cotées sur Euronext Paris. En outre, Technip Energies dispose d’un programme ADR (American Depositary Receipt) sponsorisé de niveau 1, avec ses ADRs négociés sur les marchés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

À propos de l’Université Gustave Eiffel

Depuis le 1er janvier 2020, l'Université Gustave Eiffel est le seul établissement pluridisciplinaire en France à réunir les missions et compétences d'une université, d'un organisme de recherche, d'une école d'architecture (Éav&t) et de trois écoles d'ingénieurs (EIVP, ENSG et ESIEE Paris), avec l'objectif commun d'être au cœur des enjeux des villes et des territoires de demain. Aujourd'hui, l'Université Gustave Eiffel représente un quart de la recherche nationale dans ce domaine.

Elle compte 17 000 étudiants et 3 000 personnels (enseignants, chercheurs, enseignants-chercheurs, etc.). Outre son site principal situé dans l'Est parisien, l'Université Gustave Eiffel dispose de 6 campus basés à Nantes, Lille, Lyon, Méditerranée, Paris et Versailles. L'Université Gustave Eiffel forme et accompagne les générations futures pour réinventer le monde d'aujourd'hui et imaginer celui de demain.

Le groupe Centrifugeuse géotechnique, situé sur le campus nantais de l'Université Gustave Eiffel, exploite la seule centrifugeuse géotechnique de France et l'une des cinq plus grandes d'Europe. Réputée pour ses campagnes expérimentales de haute qualité utilisant des modèles à échelle réduite, la centrifugeuse permet de contrôler les conditions environnementales et les conditions limites, ce qui facilite l'analyse systématique et rigoureuse des problèmes géotechniques. L'équipe possède une expertise unique en géotechnique offshore et en conception de fondations pour les éoliennes offshore, comme en témoignent un certain nombre de publications, de prix et de participations à des congrès internationaux.

À propos de Valeco

Valeco, filiale à 100 % d'EnBW, est spécialisée dans le développement, la construction, l'exploitation, la maintenance et le démantèlement de projets d'énergie renouvelable. Basée à Montpellier depuis près de 30 ans, l'entreprise emploie près de 270 personnes dans les secteurs éolien et photovoltaïque et est présente sur l'ensemble de la chaîne de valeur en France : de l'identification des sites adéquats à la vente de l'électricité renouvelable. Au 31 décembre 2023, Valeco disposait d'une puissance installée de 845 MW, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 678 330 personnes. Pour plus d'informations, visitez le site www.groupevaleco.com

À propos de la Fondation OPEN-C

La Fondation OPEN-C est le centre français d'essais en mer pour l'éolien flottant et les énergies marines renouvelables. Elle coordonne, développe et exploite 5 sites d'essais en mer sur les côtes métropolitaines de l'Atlantique et de la Méditerranée. Association d'intérêt général à but non lucratif, la Fondation OPEN-C a été créée en mars 2023 et compte à ce jour 30 salariés.

