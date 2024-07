Virtune AB (Publ) lanserar Virtune Avalanche ETP på Nasdaq Stockholm

Stockholm, den 4 juli 2024 - Virtune, en svensk reglerad kapitalförvaltare av kryptotillgångar, meddelar idag lanseringen av Virtune Avalanche ETP på Nasdaq Stockholm, den största börsen i Norden.





Nyckelinformation om Virtune Avalanche ETP och vad produkten erbjuder investerare:

Virtune Avalanche ETP erbjuder exponering mot Avalanche. Precis som alla Virtunes börshandlade produkter är Virtune Avalanche ETP 100% fysiskt backad och handlas i SEK för den svenska marknaden och tillgänglig på Avanza och Nordnet.





Viktig information om Virtune Avalanche ETP

1:1 exponering mot Avalanche

100% fysiskt backad av AVAX

1,49% årlig förvaltningsavgift





Virtune Avalanche ETP

Fullständigt namn: Virtune Avalanche ETP

Kortnamn: Virtune Avalanche

Ticker: VIRAVAX

Handelsvaluta: SEK

Första handelsdag: Torsdagen den 4 juli 2024

ISIN: SE0022050092

Börs: Nasdaq Stockholm



Om Avalanche



Avalanche är en blockkedja med hög kapacitet och snabb slutgiltighet av transaktioner designad för decentraliserade applikationer oavsett skala. Den utmärker sig genom sin unika arkitektur som tillåter användare att skapa sina egna blockkedjor anpassade till deras behov. Dessa kan operera parallellt vilket optimerar både skalbarhet och prestanda för hela nätverket.





Till skillnad från de flesta andra plattformar som erbjuder en standardiserad lösning, tillåter Avalanche användare att skapa sina egna skräddarsydda blockkedjor för specifika användningsområden. Varje kedja kan ha sina egna regler och validerare, samtidigt som de drar nytta av Avalanche-nätverkets övergripande säkerhet, vilket möjliggör en hög grad av flexibilitet och anpassning.





Christopher Kock, VD för Virtune:

‘’Denna lansering markerar vår sjunde notering på Nasdaq Stockholm i år varav den senaste ägde rum tidigare denna vecka den 2 juli med lanseringen av Virtune XRP ETP. Vi fortsätter våra outtröttliga ansträngningar i att utbilda den nordiska marknaden om kryptotillgångar som en tillgångsklass och att öka acceptansen för kryptotillgångar bland både institutionella och privata investerare. Lanseringen av Virtune Avalanche ETP möter den växande efterfrågan i den nordiska marknaden och är i linje med vår vision att bli den ledande kapitalförvaltaren av kryptotillgångar i Norden. Denna innovativa produkt är 100% fysiskt backad av AVAX som förvaras hos vårt förvaringsinstitut Coinbase, och är tillgänglig för både institutionella och privata investerare genom flera mäklare och banker i Norden.’’





Dessa ETP:er riktar sig till institutionella investerare såväl som privata investerare och tillgodoser den växande efterfrågan från investerare i Norden som har väntat på ett sömlöst sätt att få exponering mot Avalanche.



Om du är en institutionell investerare som är intresserad av att utforska potentialen med våra nuvarande och kommande ETP:er för din diskretionära tillgångsförvaltning eller vill lära dig mer om Virtune och vårt produktutbud, är du välkommen att kontakta oss. Besök www.virtune.com för mer information och registrera din e-postadress på vår webbplats för att få uppdateringar om kommande ETP-lanseringar och andra nyheter relaterade till kryptotillgångar.





Presskontakt:

Christopher Kock, vd Virtune AB (Publ)

christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64





Virtune with its headquarters in Stockholm is a fully regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange traded products on regulated European exchanges. With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative and sophisticated investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market.





Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd, investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller förlora värde, det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat kapital. Läs prospekt, KID, villkor på virtune.com