aiMotive behaalt ISO 26262 ASIL D-hercertificering voor aiSim 5

MOUNTAIN VIEW, Californië, July 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- aiMotive, een wereldwijd leider in simulatietechnologie voor de automobielindustrie, heeft van TÜV Nord de ISO 26262-certificering gekregen voor de nieuwste generatie van zijn simulator, aiSim 5 . aiSim was in 2020 's werelds eerste simulator voor rijhulpsystemen en automatisch rijden die deze certificering behaalde!



TÜV Nord heeft bevestigd dat aiSim 5 voldoet aan de ISO 26262:2018-normen voor veiligheidsintegriteitsniveau D voor de automobielindustrie (ASIL D). De certificering benadrukt de op fysica gebaseerde aspecten van de simulator, het volledige determinisme en de naleving van een volledig ISO 26262-conform ontwikkelingsproces. Ze omvat 33 klantgebruikscases van verificatie en validatie op basis van scenario's, inclusief de simulatie van de belangrijkste sensormodaliteiten en alle API's om naadloze integratie met andere tools en modellen mogelijk te maken.

De ongekende complexiteit van de oplossingen die in de automobielindustrie nodig zijn voor automatisch rijden kan alleen worden opgelost door gebruik te maken van de resultaten van massale simulaties. Het is belangrijk dat de ISO 26262-certificering van aiSim 5 het validatieproces voor klanten stroomlijnt. Door aiSim in hun validatiepijplijnen te integreren, profiteren klanten van vereenvoudigde naleving van ISO-normen, waardoor ze tijd, middelen en kosten besparen.

"Vanaf de eerste dag van de ontwikkeling van aiSim hadden we twee doelen: enerzijds het creëren van een tool die nauw aansluit bij praktijktests, van de sensoren tot de volledige voertuigdynamica. Anderzijds was het doel om aiSim compatibel te maken met de automobielindustrie, zodat onze klanten kunnen vertrouwen op een efficiënte simulatieomgeving met open interfaces die voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen, waardoor de resultaten bit voor bit reproduceerbaar en betrouwbaar zijn."— aldus Szabolcs Janky, SVP van Product voor de softwaretools van aiMotive.

aiSim 5, gelanceerd in januari 2024, betekent een aanzienlijke vooruitgang in simulatietechnologie. Aangedreven door AI-gebaseerde contentcreatie, geoptimaliseerde sensorsimulatie en deterministische, reproduceerbare omgevingen, is aiSim 5 ook doordrenkt met Automotive General Intelligence (AutoGI) om een ongekende schaal van virtuele content en omgevingen beschikbaar te maken voor simulatie.

Onze gecertificeerde simulator is geschikt voor de meest veelzijdige gebruikssituaties, van simulatie op Level 4 van geautomatiseerde vrachtwagensensoren en ontwikkeling van rijhulpsystemen voor elektrische voertuigen tot complexe HIL-simulatie in realtime en adaptieve verificatie en validatie op basis van scenario's.

Over aiMotive

aiMotive is een visionair en innovatief bedrijf voor automobieltechnologie dat uitgebreide tooling- en hardwareoplossingen biedt voor automatisch rijden. Met veiligheid en prestatie als speerpunten loopt aiMotive voorop bij de transformatie van de automobielindustrie. Na de overname van aiMotive door Stellantis in december 2022 blijven de producten aiSim, aiData en aiWare beschikbaar voor de bredere markt. Dankzij deze aanpak kan aiMotive samenwerken met wereldwijde OEM's en Tier1's en zijn status als wereldwijd toonaangevende leverancier van oplossingen voor automatisch rijden behouden. Ga voor meer informatie naar https://aimotive.com/