Technip Energies et SBM Offshore finalisent la création d'Ekwil, une société dédiée à l'éolien offshore flottant

Technip Energies (PARIS : TE) et SBM Offshore (AMS : SBMO) annoncent la création de la société Ekwil, une co-entreprise à 50/50 dédiée à l'éolien offshore flottant.

Ekwil est un pure player de l'éolien offshore flottant proposant une gamme diversifiée de solutions industrielles, afin de répondre aux besoins croissants des clients du secteur de l'énergie dans le monde entier.

Ekwil réunit l'expertise et l'expérience inégalées de deux leaders de la transition énergétique pour continuer le développement des deux technologies de pointe : Semi-submersible INO de Technip Energies et Tension Leg Platform Float4Wind® de SBM Offshore. Cette approche couvre un large spectre du marché de l'éolien offshore flottant et vise à amener ces technologies à une commercialisation à grande échelle.

Basé en France, Ekwil s'appuie sur 40 spécialistes réunissant connaissances et capacités d'innovation au sein d'une équipe totalement intégrée, qui sera soutenue par les ressources de SBM Offshore et de Technip Energies pour l'exécution des projets.

Forte de 25 ans d'expérience dans l'industrie offshore, Séverine Baudic, anciennement Directrice des Nouvelles énergies et services chez SBM Offshore, est nommée Directrice général d'Ekwil. Willy Gauttier, précédemment VP Eolien Offshore Flottant de Technip Energies, est nommé Directeur des opérations.

Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies, a commenté : « En réunissant deux leaders mondiaux, Ekwil va accélérer le déploiement de solutions industrielles pour le marché naissant de l'éolien offshore flottant. Cette co-entreprise avec SBM Offshore illustre l'engagement de Technip Energies à fournir une gamme diversifiée et croissante de solutions bas-carbone pour soutenir la trajectoire globale net-zéro. »

Øivind Tangen, Directeur général de SBM Offshore, a commenté : « Ce n'est qu'une question de temps avant que le potentiel du marché de l'éolien offshore flottant se concrétise. Cette collaboration avec Technip Energies offre des solutions optimales, disponibles et fiables. Ekwil amène les deux partenaires sur la voie du succès en établissant de nouvelles normes en matière d'énergie renouvelable et en favorisant le progrès vers un avenir sans émissions de gaz à effet de serre. »

Séverine Baudic, Directrice général d'Ekwil, a conclu : « Le lancement d'Ekwil marque une étape importante pour faire progresser le marché de l'éolien offshore flottant en combinant des expertises et des solutions à la pointe de l'industrie. Je suis fière de m’appuyer sur la confiance et l'engagement de SBM Offshore et de Technip Energies ; je suis impatiente à l’idée de piloter nos équipes talentueuses vers un avenir plus durable pour tous. »

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une société d'ingénierie et de technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO 2 . La société bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.

Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Les actions de Technip Energies sont cotées sur Euronext Paris. En outre, Technip Energies dispose d’un programme ADR (American Depositary Receipt) sponsorisé de niveau 1, avec ses ADRs négociés sur les marchés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

À propos de SBM Offshore

SBM Offshore conçoit, construit, installe et exploite des installations flottantes en mer pour l'industrie de l'énergie offshore. En tant que fournisseur de technologies de pointe, nous mettons notre expertise maritime au service d'une transition énergétique responsable en réduisant les émissions liées à la production de combustibles fossiles, tout en développant des solutions plus propres pour les sources d'énergie alternatives.

Plus de 7 400 membres de la SBM dans le monde s'engagent à partager leur expérience afin de fournir une énergie sûre, durable et abordable à partir des océans pour les générations à venir. Pour plus d’informations : www.sbmoffshore.com

Information importante pour les investisseurs et les actionnaires

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les intentions, les convictions ou les attentes et projections actuelles de Technip Energies (la « Société ») concernant les résultats d’exploitation futurs de la Société, les revenus anticipés, les bénéfices, les flux de trésorerie, la situation financière, la liquidité, la performance, les perspectives, la croissance anticipée, les stratégies et les opportunités, ainsi que les marchés sur lesquels la Société opère. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par les mots « croire », « s’attendre à », « anticiper », « planifier », « avoir l’intention », « prévoir », « devrait », « pourrait », « peut », « estimer », « perspectives », et des expressions similaires, y compris la forme négative de celles-ci. L’absence de ces mots ne signifie toutefois pas que les déclarations ne sont pas prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes, convictions et hypothèses actuelles de la Société concernant les développements et conditions commerciales futurs et leur effet potentiel sur la Société. Bien que la Société estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables au moment où elles sont émises, il n’y a aucune garantie que les développements futurs affectant la Société seront ceux que la Société anticipe.

Toutes les déclarations prospectives de la Société impliquent des risques et des incertitudes, dont certains sont significatifs ou indépendants de la volonté de la Société, ainsi que des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réalisés diffèrent sensiblement de l’expérience historique de la Société et des attentes ou projections actuelles de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s’avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans les déclarations prospectives.

Pour plus d’informations sur les facteurs importants connus susceptibles d’entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats projetés, veuillez consulter les facteurs de risque de la Société énoncés dans le Rapport Financier Annuel 2023 déposé le 8 mars 2024 auprès de l’Autoriteit Financiële Markten (AFM) aux Pays-Bas et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France, qui comprennent une analyse des facteurs qui pourraient affecter la performance future de la Société et des marchés sur lesquels la Société opère.

Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents et ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. La Société ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou d’événements futurs et ne le fera pas nécessairement, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

