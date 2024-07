Combitech AS blir del av Telenor Cyberdefence

(Fornebu, 5. Juli 2024): I juni etablerte Telenor cybersikkerhetsselskapet Telenor Cyberdefence. Nå kjøper Telenor Cyberdefence Combitech AS (tidligere Watchcom Security Group), som blir en del av Telenors nye cybersikkerhets-satsing.



Oppkjøpet styrker Telenor Cyberdefence sin posisjon som en ledende leverandør av cybersikkerhetsløsninger til private og offentlige virksomheter i Norge, med ambisjon om å ekspandere i Norden. Kjøpesummen er konfidensiell mellom partene.

- Da vi annonserte Telenor Cyberdefence var vi tydelig på at vi har store ambisjoner. Dette oppkjøpet demonstrer det, og vi har flere ting på gang, sier Dan Ouchterlony, leder for Telenor Amp.

Telenor Cyberdefence er en del av Telenor Amp-porteføljen, som består av 15 helt eller delvis eide selskaper med en samlet verdi på 10 til 12 milliarder kroner.

En perfekt match

Combitech AS er den norske virksomheten til det svenske sikkerhetsselskapet Combitech AB, som igjen er eid av forsvars- og sikkerhetskonsernet Saab. Combitech AS har kontorer i Oslo og drøyt 20 ansatte.

- Vi er glade for å ønske Combitech AS velkommen til Telenor Cyberdefence. Denne transaksjonen er et betydelig steg fremover for oss og gir muligheten til å tilby våre kunder en bredere portefølje av cybersikkerhetsløsninger, sier Thomas Kronen, administrerende direktør i Telenor Cyberdefence og legger til:

- Combitech AS har et tungt sikkerhetsmiljø med solid kompetanse og lange tradisjoner, og er med sin strategi, tjenesteportefølje og kundebase en veldig god match for Telenor Cyberdefence. Gjennom dette oppkjøpet tilfører vi verdifull kompetanse i tillegg til å ekspandere vår nåværende kundebase, noe som gir oss et solid fundament for videre satsing.

Combitech AS leverer tjenester innen sikkerhetsrådgivning, pentesting og cloudbasert overvåkning og respons. Selskapets erfarne sikkerhetseksperter vil bidra med verdifull kunnskap og ekspertise til Telenor Cyberdefence og samarbeide tett med Telenor Norges bedriftsdivisjon.

- Gjennom sammenslåingen med Telenor Cyberdefence får vi muligheten til å bli en del av et av Norges ledende sikkerhetsmiljøer og bidra til å bygge en sterk posisjon i markedet. Trusselbildet er i stadig endring, og vi er overbevist om at vi sammen vil kunne tilby våre kunder enda bedre sikkerhetstjenester og støtte, sier Anders Thulin Røkke, administrerende direktør i Combitech AS.

Thulin Røkke går inn som driftsdirektør (COO) i Telenor Cyberdefence.

Bygger opp i ekspressfart

Oppkjøpet av Combitech AS er et av flere strategiske initiativer fra Telenor for å styrke sin sikkerhetsposisjon i det nordiske markedet. Telenor Cyberdefence ble etablert for under én måned siden, og selskapet er i gang med rekrutteringer.

- Vi har ambisjoner om å bli en ledende partner for cybersikkerhetsløsninger i bedriftsmarkedet i Norden. Oppkjøpet av Combitech AS er et viktig skritt for å nå dette målet, sier Dan Ouctherlony.

