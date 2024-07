Sidetrade : Bilan semestriel 2024 du contrat de liquidité

PARIS, France – 5 juillet 2024 | Sidetrade , plateforme d’intelligence artificielle (IA) dédiée à la sécurisation et à la génération du cashflow des entreprises, publie le bilan semestriel 2024 de son contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par Sidetrade à Natixis Oddo BHF, les moyens qui figurent au compte de liquidité à la date du 30 juin 2024 étaient :

Nombre de titres : 2 281

Solde en espèces : 320 148 euros

Au cours du premier semestre 2024, il a été exécuté un total de :

Achat



6 001 titres 1 006 519 € 1 101 transactions Vente



6 713 titres 1 141 619,5 € 1 184 transactions

Les données agrégées pour chaque journée de négociation du premier semestre 2024 figurent en annexe du présent communiqué financier.

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité avec Natixis Oddo BHF au 22 mars 2023, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre de titres : 2 609

Solde en espèces : 228 564,16 euros





Relations investisseurs & Relations médias @Sidetrade

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

A propos de Sidetrade ( www.sidetrade.com )

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) propose une plateforme Order-to-Cash spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », prochaine génération d’intelligence artificielle de Sidetrade, analyse quotidiennement plus de 6 100 Mrd$ de transactions inter-entreprises dans le cloud de la société pour prédire les comportements de paiement de plus de 38 millions de sociétés dans le monde. Aimie recommande les meilleures stratégies opérationnelles, automatise intelligemment les actions sur le cycle Order-to-Cash et dématérialise les transactions clients, ce qui améliore productivité, performance et fonds de roulement.

Sidetrade a une portée mondiale, avec plus de 315 employés à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, Houston et Calgary, au service d’entreprises internationales dans plus de 85 pays. Parmi eux : Bidcorp, Biffa, Bunzl, Contentsquare, Engie, Expedia, Inmarsat, KPMG, Lafarge, Manpower, Opentext, Page, Randstad, Saint-Gobain, Securitas, Sodexo, Tech Data, UGI, Veolia.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies et adhère à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez @Aimie sur LinkedIn.





Annexe – Transactions du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024

Achats Ventes ALBFR FP Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 1101 6001 1006519 1184 6713 1141619,5 02/01/2024 3 5 812 6 18 2923 03/01/2024 20 113 17933 5 29 4633 04/01/2024 24 157 23612,5 16 94 14148,5 05/01/2024 4 24 3626 10 47 7181,5 08/01/2024 4 18 2762,5 5 17 2622 09/01/2024 9 36 5472,5 13 44 6722 10/01/2024 7 18 2782 9 42 6527,5 11/01/2024 3 10 1561 9 20 3134 12/01/2024 7 36 5655 4 16 2523,5 15/01/2024 8 53 8377,5 23 141 22405 16/01/2024 11 48 8122 32 151 25279 17/01/2024 13 62 10620,5 17 81 13983,5 18/01/2024 15 70 11987 9 101 17612,5 19/01/2024 21 79 13348,5 25 111 18867 22/01/2024 11 57 9731,5 5 333 57891 23/01/2024 18 62 10618 17 54 9295,5 24/01/2024 20 91 15311,5 11 48 8104 25/01/2024 4 28 4630 2 11 1822,5 26/01/2024 22 106 17173,5 15 64 10341,5 29/01/2024 4 13 2171 29 105 17675 30/01/2024 9 48 8259 8 49 8469 31/01/2024 11 64 10955,5 7 28 4798 01/02/2024 3 8 1372,5 3 19 3272,5 02/02/2024 26 124 20373 13 90 15093,5 05/02/2024 14 36 5885 10 53 8765,5 06/02/2024 10 31 5069,5 12 41 6732 07/02/2024 11 24 3894 11 42 6855,5 08/02/2024 8 43 7008 6 28 4567,5 09/02/2024 7 26 4255 6 21 3449 12/02/2024 8 36 5847,5 9 35 5709,5 13/02/2024 7 18 2898,5 1 1 161,5 14/02/2024 2 8 1308 12 41 6727 15/02/2024 16 73 11885 15 63 10281,5 16/02/2024 12 32 5188,5 7 19 3094,5 19/02/2024 6 33 5334,5 10 41 6665 20/02/2024 11 25 4047 9 18 2927,5 21/02/2024 5 13 2097 1 1 162 22/02/2024 6 28 4490 3 14 2256,5 23/02/2024 22 106 16290,5 21 94 14535,5 26/02/2024 8 46 7174 4 11 1704 27/02/2024 10 32 4970 12 59 9231,5 28/02/2024 15 45 7019,5 5 26 4059 29/02/2024 16 74 11304,5 4 11 1672,5 01/03/2024 3 10 1515 18 79 12231 04/03/2024 9 28 4328,5 5 22 3413 05/03/2024 8 29 4448,5 2 9 1385,5 06/03/2024 2 7 1071,5 7 12 1842 07/03/2024 4 14 2143 11 29 4477 08/03/2024 9 39 6143,5 9 24 3796,5 11/03/2024 10 40 6201 4 11 1708,5 12/03/2024 4 16 2448 5 14 2149,5 13/03/2024 7 35 5380 13 29 4473 14/03/2024 4 6 928,5 4 7 1092 15/03/2024 4 19 2948,5 8 25 3891,5 18/03/2024 2 14 2166,5 7 19 2957,5 19/03/2024 2 13 2017,5 6 30 4695 20/03/2024 1 6 930 5 28 4373 21/03/2024 2 16 2496 7 30 4713 22/03/2024 15 169 26464,5 11 87 13753,5 25/03/2024 1 8 1232 24 124 19383 26/03/2024 1 9 1435,5 2 20 3200 27/03/2024 9 52 8232 3 21 3344,5 28/03/2024 2 20 3205,5 10 61 9824,5 02/04/2024 17 93 14720,5 6 24 3873,5 03/04/2024 10 43 6832 5 50 7963 04/04/2024 2 2 318 8 27 4306,5 05/04/2024 6 22 3487,5 2 2 317,5 08/04/2024 6 23 3630 11 46 7343,5 09/04/2024 3 7 1109,5 4 9 1430,5 10/04/2024 4 29 4620 10 65 10371 11/04/2024 6 22 3504,5 2 7 1114,5 12/04/2024 1 1 159,5 6 11 1757,5 15/04/2024 9 39 6222 5 28 4485,5 16/04/2024 8 75 12042 23 139 22533,5 17/04/2024 7 40 6508 5 19 3090,5 18/04/2024 3 13 2119 4 22 3599 19/04/2024 5 45 7342,5 5 21 3433,5 22/04/2024 5 23 3760 3 5 818 23/04/2024 3 13 2113,5 6 9 1471,5 24/04/2024 8 45 7300,5 4 29 4724 25/04/2024 8 44 7169 7 63 10300 26/04/2024 8 65 10576,5 0 0 0 29/04/2024 16 113 17917 3 14 2251 30/04/2024 9 36 5608 8 61 9546 02/05/2024 1 1 158 13 109 17521 03/05/2024 3 13 2133 10 34 5622 06/05/2024 6 42 7003 5 38 6364,5 07/05/2024 1 1 168 3 6 1008 08/05/2024 2 6 1008,5 3 7 1182,5 09/05/2024 5 27 4572,5 8 35 5946 10/05/2024 6 34 5802,5 10 55 9428 13/05/2024 7 62 10572 9 59 10095,5 14/05/2024 17 157 26445 13 80 13509 15/05/2024 12 104 17694,5 22 175 29931 16/05/2024 5 42 7196 14 51 8769 17/05/2024 10 37 6352 4 25 4300,5 20/05/2024 4 25 4294,5 0 0 0 21/05/2024 7 49 8354,5 0 0 0 22/05/2024 2 17 2890 5 29 4969,5 23/05/2024 4 32 5448,5 5 46 7910,5 24/05/2024 1 15 2580 3 16 2770 27/05/2024 4 29 5045 12 101 17616,5 28/05/2024 5 34 6183 15 188 34336,5 29/05/2024 6 21 3853,5 27 284 52768 30/05/2024 18 98 19087 35 191 37369,5 31/05/2024 25 120 23348 13 35 6801 03/06/2024 7 30 5759 14 56 10784 04/06/2024 14 101 19144 4 23 4438 05/06/2024 5 27 5133 15 78 14800 06/06/2024 0 0 0 11 44 8426 07/06/2024 0 0 0 13 79 15182,5 10/06/2024 13 83 15910,5 5 47 9014 11/06/2024 11 49 9343 6 21 4041 12/06/2024 8 55 10312 1 1 188 13/06/2024 58 362 63601,5 23 206 36512 14/06/2024 25 192 32183 18 135 22778,5 17/06/2024 12 81 13798,5 18 97 16840,5 18/06/2024 8 40 7065,5 11 69 12345,5 19/06/2024 10 102 17630,5 5 40 6967 20/06/2024 9 76 12974,5 4 34 5798,5 21/06/2024 4 38 6467,5 4 29 4976 24/06/2024 7 70 11764,5 17 112 19071,5 25/06/2024 5 23 4046,5 13 107 18845,5 26/06/2024 1 1 179 6 38 6885 27/06/2024 21 180 33137,5 16 169 31339,5 28/06/2024 18 123 21851,5 12 100 17853

