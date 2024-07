EQUASENS : AGO du 27 juin 2024 - RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

Villers-lès-Nancy, le 5 juillet 2024 – 18:00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS PRESENTEES

A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 27 JUIN 2024

Nombre d’actions composant le capital social : 15.174.125

Nombre d’actions ayant le droit de participer au vote : 15.031.080

Nombre d’actions, ayant droit de vote, possédées par les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : 13.070.268

Soit un quorum de 86,95% des 15.031.080 actions ayant le droit de participer au vote : l’Assemblée a pu valablement délibérer .

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle s’est réunie ce jeudi 27 juin 2024 à 17 h 30 au siège social de la Société et a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2023. Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le Conseil d'Administration est le suivant :

Résolutions



Résultats des Votes



PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes annuels Résolution adoptée par : 13.068.136 voix pour

0 voix contre

2.132 abstentions DEUXIEME RESOLUTION

Quitus aux Administrateurs et décharge de l'accomplissement de leur mission aux Commissaires aux Comptes Résolution adoptée par : 12.777.518 voix pour

290.512 voix contre

2.238 abstentions TROISIEME RESOLUTION

Approbation des comptes consolidés Résolution adoptée par : 13.068.136 voix pour

0 voix contre

2.132 abstentions QUATRIEME RESOLUTION

Affectation du résultat et fixation du dividende Résolution adoptée par : 13.070.236 voix pour

0 voix contre

32 abstentions CINQUIEME RESOLUTION

Conventions et engagements visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce Résolution adoptée par (*) : 13.023.724 voix pour

46.492 voix contre

32 abstentions SIXIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de Mme Sophie MAYEUX en qualité d’Administrateur Résolution adoptée par : 10.650.758 voix pour

2.419.478 voix contre

32 abstentions SEPTIEME RESOLUTION Nomination de la société BM&A en qualité d'Auditeur en charge de la certification des informations en matière de durabilité Résolution adoptée par : 13.070.236 voix pour

0 voix contre

32 abstentions HUITIEME RESOLUTION Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours de l’exercice 2023, ou attribuée au titre du même exercice et mentionnées à l’article L. 22-10-9 du Code de commerce Résolution adoptée par : 12.189.192 voix pour

881.044 voix contre

32 abstentions NEUVIEME RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2023 à Monsieur Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d’Administration Résolution adoptée par : 13.006.839 voix pour

63.397 voix contre

32 abstentions DIXIEME RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2023 à Monsieur Dominique PAUTRAT, Directeur Général jusqu'au 22/04/2022 Résolution adoptée par : 13.070.236 voix pour

0 voix contre

32 abstentions ONZIEME RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2023 à Monsieur Denis SUPPLISSON, Directeur Général Résolution adoptée par : 10.519.109 voix pour

2.551.127 voix contre

32 abstentions DOUZIEME RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2023 à Monsieur Grégoire de ROTALIER, Directeur Général Délégué Résolution adoptée par : 10.468.599 voix pour

2.601.637 voix contre

32 abstentions TREIZIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d’Administration, pour 2024 Résolution adoptée par : 13.006.839 voix pour

63.397 voix contre

32 abstentions QUATORZIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Denis SUPPLISSON, Directeur Général, pour 2024 Résolution adoptée par : 10.473.009 voix pour

2.356.603 voix contre

240.656 abstentions QUINZIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Grégoire de ROTALIER, Directeur Général Délégué, pour 2024 Résolution adoptée par : 10.472.921 voix pour

2.356.691 voix contre

240.656 abstentions SEIZIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Damien VALICON, Directeur Général Délégué (non Administrateur), à compter du 01/04/2024 Résolution adoptée par : 10.462.222 voix pour

2.367.390 voix contre

240.656 abstentions DIX-SEPTIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs Résolution adoptée par : 12.985.338 voix pour

63.397 voix contre

21.533 abstentions DIX-HUITIEME RESOLUTION Fixation de la rémunération annuelle globale des Administrateurs pour 2024 Résolution adoptée par : 12.985.338 voix pour

63.397 voix contre

21.533 abstentions DIX-NEUVIEME RESOLUTION Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions Résolution adoptée par : 10.931.253 voix pour

2.139.015 voix contre

0 abstention VINGTIEME RESOLUTION Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités Résolution adoptée par : 13.070.236 voix pour

0 voix contre

32 abstentions

(*) Après déduction des droits de vote exclus

Calendrier financier

Publication du CA 1er semestre 2024 : 2 août 2024 (après Bourse).





A propos du Groupe Equasens

Avec plus de 1.300 collaborateurs, le Groupe Equasens est aujourd’hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles à l’ensemble des professionnels de santé (les pharmaciens, les médecins libéraux, infirmiers, kinésithérapeutes, les hôpitaux, les structures de HAD et SSIAD, les maisons de retraite, les maisons de santé) à la ville comme à l’hôpital.

Présent en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Irlande, Italie et au Luxembourg, le Groupe Equasens rassemble aujourd’hui les professionnels de santé au sein d’un écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS

Retrouvez toute l'actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com

CONTACTS

Relations Analystes Investisseurs :

Directrice Administrative et Financière : Frédérique SCHMIDT

Tél. 03 83 15 90 67 – frederique.schmidt@equasens.com

Relations Presse :

FIN’EXTENSO - Isabelle APRILE

Tél. 06 17 38 61 78 – i.aprile@finextenso.fr

