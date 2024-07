Information réglementée

Bilan semestriel du contrat de liquidité de Pluxee N.V. au 30 juin 2024

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Pluxee N.V. à BNP Paribas, en date de dénouement du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

59130 actions ordinaires Pluxee N.V.

8 621 644 €

Durant la période du 31 janvier 2024 au 30 juin 2024, il a été négocié un total de :

A l'achat, 723 308 actions ordinaires, pour un montant de 19 930 588 € (5 132 transactions).

A la vente, 719 315 actions ordinaires, pour un montant de 19 933 554 € (4 627 transactions).

Il est rappelé qu’au 31 janvier 2024 (début des interventions), les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

10 000 000 €





À propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 31 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et à retenir les talents grâce à une large gamme de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentation, bien-être, style de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe et fort de l’engagement de plus de 5 000 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 36 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

