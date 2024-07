KLÉPIERRE: BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

BILAN SEMESTRIEL

DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 8 juillet 2024

Conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers no 2021-01 du 22 juin 2021 instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Klépierre informe le public du bilan du contrat de liquidité sur le 1er semestre 2024 :

Moyens disponibles au 30 juin 2024 : 153 700 actions Klépierre et 7 577 451,28 euros ;





Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 2 387 ;

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 168 ;

Volume échangé sur le semestre à l’achat : 1 688 171 titres pour 41 340 471,36 euros ;

Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 534 471 titres pour 37 628 123,32 euros.

Il est rappelé que :

Au 31 décembre 2023, les moyens disponibles étaient de 0 action Klépierre et 11 111 254,90 euros ;

Lors de la mise en œuvre le 1er février 2023 du contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux, les moyens disponibles étaient de 0 action Klépierre et 10 738 920,93 euros.

DÉTAIL DES TRANSACTIONS

Date Achats Nombre de transactions Ventes Nombre de transactions Achats Nombre de titres Ventes Nombre de titres Achats Capitaux en EUR Ventes Capitaux en EUR 02/01/2024 12 - 4 000 - 99 160,00 - 03/01/2024 38 3 20 264 800 499 102,32 19 744,00 04/01/2024 28 15 13 000 2 900 320 580,00 71 891,00 05/01/2024 33 12 13 120 4 500 322 489,60 111 015,00 08/01/2024 19 25 10 000 16 200 245 000,00 399 330,00 09/01/2024 25 8 12 000 4 400 296 880,00 109 252,00 10/01/2024 38 16 22 000 10 000 542 080,00 248 200,00 11/01/2024 29 16 16 000 10 000 392 640,00 246 900,00 12/01/2024 28 10 32 000 8 000 776 960,00 197 840,00 15/01/2024 13 20 8 000 18 000 194 160,00 439 020,00 16/01/2024 23 9 12 000 6 000 289 800,00 145 980,00 17/01/2024 40 - 23 000 - 547 170,00 - 18/01/2024 15 13 12 020 8 000 284 273,00 190 000,00 19/01/2024 8 17 10 000 8 000 235 700,00 190 320,00 22/01/2024 16 18 15 000 10 000 354 750,00 237 700,00 23/01/2024 11 7 12 000 5 000 281 400,00 117 600,00 24/01/2024 2 23 9 000 14 000 211 860,00 330 120,00 25/01/2024 16 36 4 000 20 000 93 720,00 471 800,00 26/01/2024 7 49 4 000 30 000 94 120,00 713 700,00 29/01/2024 10 33 6 000 10 467 141 900,00 248 905,26 30/01/2024 12 48 11 000 17 533 264 000,00 422 895,96 31/01/2024 6 13 6 000 7 000 144 540,00 168 770,00 Sous-total janvier 2024 429 391 274 404 210 800 6 632 284,92 5 080 983,22 01/02/2024 33 11 26 469 10 000 626 521,23 238 400,00 02/02/2024 25 18 22 000 8 000 520 080,00 190 800,00 05/02/2024 32 13 18 000 10 000 424 980,00 237 400,00 06/02/2024 16 25 14 000 20 000 331 660,00 475 800,00 07/02/2024 28 7 22 000 8 000 519 420,00 190 240,00 08/02/2024 31 14 24 000 10 000 564 960,00 237 000,00 09/02/2024 14 6 16 000 2 000 371 680,00 46 820,00 12/02/2024 - 31 - 16 000 - 375 680,00 13/02/2024 26 - 24 000 - 556 560,00 - 14/02/2024 21 - 17 000 - 387 770,00 - 15/02/2024 - 43 - 54 073 - 1 250 167,76 16/02/2024 2 16 2 000 16 000 46 900,00 377 920,00 19/02/2024 25 17 15 000 12 000 354 300,00 285 000,00 20/02/2024 32 33 29 000 25 000 684 690,00 591 750,00 21/02/2024 - 36 - 17 000 - 405 960,00 22/02/2024 31 36 26 000 33 000 621 400,00 791 010,00 23/02/2024 19 38 13 650 22 456 326 781,00 539 617,68 26/02/2024 20 17 19 000 12 386 457 900,00 299 121,90 27/02/2024 24 17 18 000 10 000 435 780,00 243 100,00 28/02/2024 39 - 34 000 - 806 140,00 - 29/02/2024 71 26 42 000 35 000 988 680,00 831 600,00 Sous-total février 2024 489 404 382 119 320 915 9 026 202,23 7 607 387,34





Date Achats Nombre de transactions Ventes Nombre de transactions Achats Nombre de titres Ventes Nombre de titres Achats Capitaux en EUR Ventes Capitaux en EUR 01/03/2024 6 5 8 000 7 000 187 280,00 164 990,00 04/03/2024 22 18 18 000 9 000 421 920,00 212 040,00 05/03/2024 9 13 8 000 10 000 186 640,00 234 600,00 06/03/2024 22 19 18 000 14 000 424 440,00 331 800,00 07/03/2024 33 19 28 000 20 000 659 680,00 474 000,00 08/03/2024 4 32 2 000 28 000 46 900,00 663 040,00 11/03/2024 6 33 8 000 28 000 189 840,00 667 520,00 12/03/2024 21 23 16 000 8 000 384 160,00 193 200,00 13/03/2024 12 4 12 000 4 000 287 640,00 96 320,00 14/03/2024 32 9 22 000 8 000 526 020,00 192 560,00 15/03/2024 18 7 14 000 6 000 331 660,00 142 920,00 18/03/2024 2 35 2 000 21 000 47 200,00 499 170,00 19/03/2024 15 17 10 000 11 000 238 600,00 263 120,00 20/03/2024 - 30 - 16 808 - 402 887,76 21/03/2024 19 44 20 000 21 000 485 000,00 511 140,00 22/03/2024 12 13 12 000 9 000 282 240,00 212 040,00 25/03/2024 - 14 - 14 000 - 330 820,00 26/03/2024 12 25 13 000 17 000 307 450,00 403 410,00 27/03/2024 5 13 6 000 6 000 142 500,00 143 280,00 28/03/2024 8 16 6 000 9 000 143 520,00 216 270,00 Sous-total mars 2024 258 389 223 000 266 808 5 292 690,00 6 355 127,76 02/04/2024 23 - 16 000 - 381 280,00 - 03/04/2024 23 - 16 000 - 375 520,00 - 04/04/2024 - 34 - 18 000 - 423 540,00 05/04/2024 35 16 16 000 14 000 373 440,00 327 740,00 08/04/2024 21 8 10 000 8 338 235 500,00 197 026,94 09/04/2024 23 17 13 000 10 000 307 710,00 237 500,00 10/04/2024 33 23 34 000 15 000 809 540,00 359 700,00 11/04/2024 38 54 25 000 30 000 590 750,00 713 100,00 12/04/2024 13 19 14 000 12 000 333 340,00 287 040,00 15/04/2024 10 29 8 206 22 000 197 600,48 530 640,00 16/04/2024 35 18 15 794 15 000 376 055,14 357 750,00 17/04/2024 9 31 12 000 18 000 290 040,00 435 960,00 18/04/2024 - 16 - 18 000 - 437 940,00 19/04/2024 12 26 4 000 16 000 97 080,00 392 160,00 22/04/2024 - 8 - 8 000 - 198 640,00 23/04/2024 2 1 2 000 2 000 50 000,00 50 000,00 24/04/2024 18 8 8 000 8 000 199 520,00 200 000,00 25/04/2024 60 7 35 000 8 000 871 500,00 200 720,00 26/04/2024 34 24 16 000 18 000 400 480,00 451 620,00 29/04/2024 14 9 14 000 8 000 351 960,00 201 920,00 30/04/2024 11 17 12 000 17 000 302 160,00 429 590,00 Sous-total avril 2024 414 365 271 000 265 338 6 543 475,62 6 432 586,94





Date Achats Nombre de transactions Ventes Nombre de transactions Achats Nombre de titres Ventes Nombre de titres Achats Capitaux en EUR Ventes Capitaux en EUR 02/05/2024 11 12 8 000 12 000 202 560,00 304 920,00 03/05/2024 54 13 30 000 15 249 765 000,00 391 441,83 06/05/2024 30 - 20 000 - 503 800,00 - 07/05/2024 - 30 - 22 000 - 556 820,00 08/05/2024 12 13 12 000 6 000 303 480,00 152 280,00 09/05/2024 9 13 13 000 10 000 328 120,00 253 400,00 10/05/2024 - 17 - 14 000 - 356 300,00 13/05/2024 29 - 16 000 - 407 520,00 - 14/05/2024 47 11 18 000 10 000 457 560,00 255 500,00 15/05/2024 1 25 2 000 24 000 50 800,00 613 680,00 16/05/2024 11 17 10 000 11 451 254 300,00 292 802,07 17/05/2024 35 - 22 000 - 558 800,00 - 20/05/2024 20 1 13 000 10 329 940,00 255,00 21/05/2024 6 20 4 000 14 000 101 160,00 356 020,00 22/05/2024 6 22 7 000 23 000 179 270,00 590 180,00 23/05/2024 43 - 20 000 - 508 400,00 - 24/05/2024 3 26 393 18 000 9 903,60 460 260,00 27/05/2024 10 - 2 000 - 51 320,00 - 28/05/2024 13 11 10 000 11 000 259 000,00 286 330,00 29/05/2024 26 - 14 000 - 359 380,00 - 30/05/2024 - 32 - 22 000 - 568 700,00 31/05/2024 - 32 - 16 000 - 420 800,00 Sous-total mai 2024 366 295 221 393 228 710 5 630 313,60 5 859 688,90 03/06/2024 6 15 6 000 4 000 161 100,00 107 680,00 04/06/2024 14 8 16 000 8 000 435 840,00 220 560,00 05/06/2024 2 1 4 000 3 000 107 800,00 81 120,00 06/06/2024 9 11 8 000 8 000 215 120,00 216 160,00 07/06/2024 21 - 16 000 - 428 800,00 - 10/06/2024 23 14 18 000 8 521 474 480,00 227 681,12 11/06/2024 51 4 40 541 1 479 1 067 444,53 39 578,04 12/06/2024 30 48 20 016 29 900 525 420,00 789 360,00 13/06/2024 33 8 19 000 14 000 501 600,00 371 000,00 14/06/2024 49 - 30 000 - 774 900,00 - 17/06/2024 23 14 14 000 14 000 357 560,00 359 380,00 18/06/2024 2 41 2 000 40 000 51 040,00 1 028 400,00 19/06/2024 34 32 22 059 16 000 564 710,40 413 760,00 20/06/2024 9 21 1 639 14 000 41 860,06 360 500,00 21/06/2024 14 23 10 000 19 000 256 100,00 489 820,00 24/06/2024 3 61 2 000 36 000 51 320,00 934 920,00 25/06/2024 38 - 32 000 - 823 360,00 - 26/06/2024 23 1 20 000 2 000 505 400,00 51 200,00 27/06/2024 26 17 15 000 15 000 374 850,00 376 050,00 28/06/2024 21 5 20 000 9 000 496 800,00 225 180,00 Sous-total juin 2024 431 324 316 255 241 900 8 215 504,99 6 292 349,16 TOTAL 1er SEMESTRE 2024 2 387 2 168 1 688 171 1 534 471 41 340 471,36 37 628 123,32

