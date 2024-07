Believe conclut un partenariat stratégique avec le label indépendant majeur Global Records, et ambitionne de construire un leader mondial de la dance Believe conclut un partenariat stratégique avec le label indépendant majeur Global Record

Believe conclut un partenariat stratégique avec le label indépendant majeur Global Records, et ambitionne de construire un leader mondial de la dance

Paris, le 8 juillet 2024 – Believe, l’un des leaders mondiaux de la musique numérique, annonce aujourd’hui la signature d’un partenariat stratégique avec Global Records, la plus importante société indépendante de musique dance d’Europe centrale et orientale. Dans le cadre de l’accord, Believe a acquis une participation de 25 % dans Global Records.

Ce partenariat stratégique s’inscrit dans la stratégie de Believe consistant à se concentrer sur les genres musicaux pour lesquels le développement des artistes et la consommation de musique sont digitaux. Il élargit également la relation existante entre Believe et Global Records, qui a conduit à l’expansion territoriale et au développement du catalogue de Global Records depuis 2016. Cette alliance devrait accélérer la croissance de Global Records et lui permettre de devenir un leader mondial, en joignant l’expertise de Believe dans le développement de genres musicaux ayant transitionné vers le numérique dans de multiples marchés et sa capacité inégalée à faire évoluer et grandir des entreprises locales, au modèle de service complet puissant de Global Records et à ses capacités A&R dans la musique dance.

La dance est l’un des rares genres de musique véritablement digital et global, avec l’une des croissances les plus rapides dans l’industrie musicale. Il s’agit d’un large marché à fort potentiel et à audience mondiale, aujourd’hui évalué à 11,8 milliards de dollars1. Depuis 2023, Believe a lancé deux labels internationaux de musique dance/électronique, b.electronic et All Night Long. Le Groupe a également conclu un partenariat entre TuneCore et Beatport, le leader mondial de la musique pour les DJs, les producteurs et leurs fans.

Avec des bureaux et des activités en Roumanie, en Allemagne et aux États-Unis, Global Records est une société musicale qui s’est forgée une solide réputation en tant que ‘hitmaker’ dans la musique dance, avec un impressionnant palmarès de morceaux classés et certifiés dans plusieurs marchés. Rien qu’en 2023, elle a cumulé plus de 6 milliards de streams sur toutes les plateformes et plus de 20 milliards de streams à date pour son catalogue global, soutenant des artistes de premier plan tels que INNA, Minelli, Carla's Dreams, Antonia, Holy Molly, DJ Project, Irina Rimes, The Motans, Alina Eremia, Olivia Addams et bien d’autres.

Denis Ladegaillerie, fondateur et PDG de Believe, a déclaré : « Believe et Global Records partagent un état d’esprit d’indépendance, une culture entrepreneuriale et un engagement commun à développer des artistes locaux dans le digital, avec expertise, respect, équité et transparence. Je suis ravi que notre collaboration fructueuse de long terme ait conduit à ce partenariat stratégique renforcé et je suis convaincu qu’ensemble, nous construirons un leader mondial de la musique dance, aujourd’hui l’un des rares genres musicaux véritablement numériques et internationaux. »

Viktoria Siniavskaia, présidente de Believe META, Europe de l’Est et du Sud, Amériques, a poursuivi : « Le renforcement de notre partenariat avec Global Records était tout à fait logique, car il met en commun nos expertises très complémentaires. Ensemble, nous avons déjà remporté d’énormes succès et je suis convaincue que ce partenariat stratégique permettra à Global Records de poursuivre son expansion et de répondre à son ambition de devenir un leader mondial de la musique dance. »

Liubov Kevkhaian, directrice générale de Believe pour l’Europe centrale et orientale, a ajouté : « Ce fut un honneur de travailler avec Ștefan Lucian et l’équipe de Global Records au cours des sept dernières années, d’abord localement en Roumanie, puis en Allemagne et au-delà. Je me réjouis vivement de ce nouveau chapitre de notre partenariat fructueux et de notre histoire commune, qui verra sans aucun doute l’ascension future d’innombrables artistes de dance talentueux sur la scène globale, grâce à nos expertises et à notre vision complémentaires. »

Ștefan Lucian, CEO, Global Records, a conclu : « Ce partenariat représente une étape audacieuse vers notre vision du futur de la musique et du divertissement, et en tirant parti de nos ressources combinées, nous offrirons à nos artistes et à nos talents le même niveau de services et de performance que n'importe quelle grande maison de disques, que ce soit une major ou une indépendante. Pour nous, la décision de choisir Believe comme partenaire a été évidente, car nous croyons tous deux en l'avenir de la musique indépendante et nous partageons la même passion et le même amour pour les artistes et le contenu qu'ils créent. »

À propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1 919 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres Believe, TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack, AllPoints, Ishtar et Byond. Believe est cotée sur le compartiment B du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9). www.believe.com

Contacts presse :

Manon JESSUA – manon.jessua@believe.com

Maria DA SILVA – maria.da-silva@agenceproches.com | +33 7 60 70 23 16

Contact Relations Investisseurs :

Emilie MEGEL – emilie.megel@believe.com | +33 6 07 09 98 60

À propos Global Records

Global Records est le foyer du plus grand groupe d'artistes, d'auteurs-compositeurs, de producteurs de musique et de créateurs de contenu d'Europe centrale et orientale, avec des labels à Bucarest, Berlin et Los Angeles. Au cœur de l'essence de Global Records se trouve le modèle à 360 degrés qu'elle opère, qui comprend des labels, des services aux labels, une maison d'édition, une agence de booking et d'événements, et une agence de publicité et d’endorsement en ligne. Global Records est également partie prenante de VIVA LA VIDRA Production, la société de production de films à succès la plus importante de Roumanie de ces dernières années. Toutes les divisions collaborent de manière transparente, créant un écosystème de divertissement intégré et s'efforçant de n'offrir que les meilleurs services pour les talents et l'exploitation de son catalogue.







1 Source: IMS Business Report 2024.





