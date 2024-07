Baltic Horizon Fond lunastas ennetähtaegselt osa võlakirju

Baltic Horizon Fond teavitas 14. juunil 2024 avaldatud börsiteate vahendusel plaanist lunastada 8. juulil 2024 osa 8. mail 2023 emiteeritud võlakirjadest (ISIN-kood EE3300003235).

Käesolevaga annab Baltic Horizon Fond teada, et lunastas täna, 8. juulil 2024 võlakirju ennetähtaegselt 8 miljoni euro ulatuses. Enne lunastamist oli võlakirjade nominaalsumma kokku 29 999 999,40 eurot ja pärast lunastamist on 21 999 999 eurot. Uus nimiväärtus erineb varasemalt teavitatust 1 euro võrra ümardamise tulemusena. Võlakirjade osalise lunastamisega kaasnes nimiväärtuse muutus, uus nimiväärtus on 52 380,95 eurot ühe võlakirja kohta.

Lisaks lunastatud summale maksti investoritele võlakirjatingimuste kohane tingimuste muutmise tasu summas 80 000 eurot.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com

www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

