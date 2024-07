ASi Tallinna Sadam 2024. aasta II kvartali ja 6 kuu tegevusmahud

2024. aasta II kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 3,2 miljonit tonni kaupa ja 2,2 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas reisijate arv 0,7% ja oli 16 tuhat reisijat enam, kaubamaht vähenes 0,6% võrra. Laevakülastuste arv jäi sarnasele tasemele, suurenedes 1804 külastuseni. Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate arv kahanes 0,5%, samas sõidukite arv kasvas 1% võrra. Jäämurdja Botnica prahipäevade arv kasvas 86%, laeva kasutusmäär oli 59%.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm kommenteeris tulemusi: „Näeme kaubavoogude puhul stabiilseid mahte, positiivsena tooksin välja kasvu suurima kaubagrupi ehk veeremi osas. Jätkuvalt kasvavad ka konteinerite kogused. Reisijate arvu tõusu veavad mõlemad Soome liinid. Eriti hea meel on laevakülastuste suurenemise üle, kuna see mõjutab oluliselt ettevõtte käivet. Kaupade kogumaht 3,2 miljonit tonni on võrreldav eelneva aasta sama perioodi mahtudega. Kaupade osas kasvasid enim konteinerite (+11%) ja veeremi mahud (+8%). Vähenemist näitasid vedellast ja segalast. Reisijate arv kokku 2,2 miljonit inimest on veidi enam kui eelneval aastal. Enim on see kasvanud Tallinn-Helsinki ja Muuga-Vuosaari liinidel. Laevanduse mahtudest näitasid väikest kasvu nii reiside kui sõidukite arv. Aprillis oli vähem reisijaid ja sõidukeid võrreldes eelneva aastaga, kuid mai ja juuni tõid rekordilisi päevi, eriti jaanipäeva nädalal. Märkimisväärselt on kasvanud jäämurdja Botnica prahipäevade arv, kuna võrreldes eelmise aastaga õnnestus projektipõhise suvetööga alustada varem,“ ütles Valdo Kalm.

Järgnevas tabelis on esitatud Tallinna Sadama grupi 2024. aasta II kvartali ja 6 kuu tegevusmahud. 2024. a II kvartali andmed on esialgsed seisuga 09.07.2024. Perioodi lõplikud mahud võivad täpsustuda ja avaldatakse järgnevas finantsaruandes.

II kvartal II kvartal muutus 6 kuud 6 kuud muutus 2024 2023 % 2024 2023 % Kaubavood lastiliikide lõikes 3 232 3 251 -0,6% 6 596 6 614 -0,3% (tuh tonni) Ro-ro kaubad 1 810 1 681 7,7% 3 476 3 410 1,9% Vedellast 312 463 -32,6% 648 978 -33,7% Puistlast 483 515 -6,2% 1 203 1 041 15,5% Kaup konteinerites 522 469 11,4% 1 028 936 9,8% Konteinerid TEU 64 234 56 062 14,6% 125 486 108 711 15,4% Segalast 102 122 -16,4% 233 226 3,5% Mitte-mereline 3 1 108,3% 7 23 -70,0% Reisijate arv liinide lõikes 2 165 2 150 0,7% 3 631 3 546 2,4% (tuh inimest) Tallinn-Helsingi 1 891 1 865 1,4% 3 208 3 121 2,8% Tallinn-Stockholm 157 158 -1,1% 255 260 -1,8% Muuga-Vuosaari 52 48 9,3% 93 75 24,3% Kruiisireisijad (traditsiooniline) 54 69 -22,7% 54 69 -22,7% Muud 11 9 20,3% 20 21 3,1% Laevakülastuste arv 1 804 1 801 0,2% 3 431 3 519 -2,5% Kaubalaevad 357 379 -5,8% 686 700 -2,0% Reisilaevad (sh Ro-Pax) 1 419 1 378 3,0% 2 717 2 775 -2,1% Kruiisilaevad (traditsioonilised) 28 44 -36,4% 28 44 -36,4% Reisiparvlaevad* (Saaremaa ja Hiiumaa liinid) Reiside arv 6 232 6 180 0,8% 11 060 10 839 2,0% Reisijate arv (tuh inimest) 667 671 -0,5% 1 039 1 021 1,8% Sõidukite arv (tuh sõidukit) 316 312 1,3% 507 493 2,9% Jäämurdja Botnica Prahipäevade arv 54 29 86,2% 145 119 21,8% Kasutusmäär (%) 59% 32% 86,2% 80% 66% 21,2%

*Reisiparvlaevade veomahud näitavad teenuse üldist nõudlust, kuid ei mõjuta otseselt reisiparvlaevade segmendi finantstulemusi, kuna üleveoteenuse lepingus on tasu fikseeritud sõltumata reisijate ja sõidukite arvust.

Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: https://ts.ee/statistika . Lisaks on saadaval ka kvartaalsed põhinäitajad ja kaubamaht lastiliigiti sadamate lõikes xlsx formaadis: https://www.ts.ee/investor/pohinaitajad/

Reisiparvlaevade reisijate ja sõidukite arvu täpsem statistika on leitav siin: https://www.praamid.ee/wp/statistics/

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

