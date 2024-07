Amundi et Victory Capital signent un accord définitif

pour devenir des partenaires stratégiques

Paris, le 9 juillet 2024 - Amundi annonce avoir signé un accord définitif avec Victory Capital concernant leur opération annoncée précédemment.

L'accord est conforme au protocole d'accord annoncé le 16 avril 20241:

Amundi US sera fusionné avec Victory Capital ;

Amundi deviendra un actionnaire stratégique de Victory Capital avec une participation économique de 26,1 % dans Victory Capital ;

Des accords de distribution et de services d'une durée de 15 ans, qui entreront en vigueur au moment de la réalisation effective de l’opération, ont été mis en place.





Dans le cadre de ces accords de distribution et de services, Amundi distribuera les solutions d’investissement de gestion active de Victory Capital auprès de sa base de clientèle non américaine. Par ailleurs, Amundi deviendra le fournisseur, pour Victory Capital aux Etats-Unis, de solutions d’investissement gérées hors des Etats-Unis.

Valérie Baudson, Directrice Générale d'Amundi, a commenté : « Cette opération permettra à Amundi de renforcer sa présence aux États-Unis via une plateforme d'investissement et de distribution américaine plus importante. Elle permettra également à Amundi de proposer à ses clients dans le monde entier une gamme plus large de solutions d'investissement américaines performantes. Grâce à cette opération, Amundi deviendra un actionnaire stratégique d'une société de gestion d'actifs américaine avec un excellent historique de croissance. Il s'agit d'un projet attractif pour nos clients et nos employés. C'est également une opération créatrice de valeur pour nos actionnaires. »

Amundi anticipe que cette opération, qui n'inclut aucun paiement en numéraire, engendrera une augmentation significative de la contribution des activités US à ses résultats, avec une accrétion modérée du résultat net et du bénéfice par action (BPA) ajustés d’Amundi.

La réalisation effective de l’opération sera soumise aux conditions usuelles2, et la transaction devrait être finalisée à la fin du 4ème trimestre 2024 ou début 2025.

Dans le cadre de cette opération, Ardea Partners agit en tant que conseil financier et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP et Dechert LLP en tant que conseils juridiques auprès d’Amundi.

