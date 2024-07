TextMagic grupi müügitulemused 2024. aasta II kvartalis

TextMagic AS on grupi emaettevõte, mis haldab B2B (business-to-business) tarkvara toodete portfelli. Grupil on kolm tütarettevõtet: TextMagic Ltd, Suurbritannia müügiüksus; TM Marketing Ops Srl, Rumeenia turundusüksus; ja Edicy OÜ, Voo platvormi haldav Eesti ettevõte.



Grupi 2024. aasta II kvartali auditeerimata konsolideeritud müügitulu kasvas eelmise aastaga võrreldes 8% ja oli kokku €3 782 tuhat (II kv 2023: €3 507 tuhat). 2024. aasta I poolaasta auditeerimata konsolideeritud müügitulu kasvas eelmise aastaga võrreldes 15% ja oli kokku €7 809 tuhat (2023. a I pa: €6 779 tuhat). 1. juunil 2023. a omandas grupp 100%-lise tütarettevõtte Edicy OÜ, mis haldab Voo veebilehtede ja e-kaubanduse platvormi. Voo platvormi finantstulemused konsolideeritakse alates omandamise kuupäevast.

Kvartal (tuhandetes) 2024 II kv 2023 II kv Muutus Textmagic - SMS platvorm €3 621* €3 447 +5 %* Voog - veebilehtede ja e-kaubanduse platvorm €161 €60 - Kokku auditeerimata konsolideeritud müügitulu €3 782 €3 507 +8 %

*Textmagic platvormi müügitulemusi mõjutavad valuutakursid. Kui valuutakursid oleksid olnud 2023. a tasemel, oleks müügitulu 2024. a II kvartalis olnud €3 577 tuhat ja kasvumäär 4%.

Poolaasta (tuhandetes) 2024 I pa 2023 I pa Muutus Textmagic - SMS platvorm €7 490* €6 719 +11 %* Voog - veebilehtede ja e-kaubanduse platvorm €319 €60 - Kokku auditeerimata konsolideeritud müügitulu €7 809 €6 779 +15 %

*Textmagic platvormi müügitulemusi mõjutavad valuutakursid. Kui valuutakursid oleksid olnud 2023. a tasemel, oleks müügitulu 2024. a I poolaastal olnud €7 460 tuhat ja kasvumäär 11%.

Textmagic SMS platvormi 2024. a II kvartali ja I poolaasta müügitulemused

Kvartal 2024 II kv 2023 II kv Muutus Saadetud SMS-de arv (tuhat tk) 60 852 63 898 -5 % Aktiivsete kasutajate arv* 20 852 29 240 -29 % Keskmine müügitulu kasutaja kohta (ARPU), 3 kuud** €174 €118 +47 %

* Aktiivne kasutaja on iga unikaalne Textmagic A2P SMS platvormi teenuseid kasutanud maksev klient vastava perioodi jooksul.

**ARPU arvutuskäik on Auditeerimata müügitulu / Aktiivsete kasutajate arv.

Poolaasta 2024 I pa 2023 I pa Muutus Saadetud SMS-de arv (tuhat tk) 128 365 136 409 -6 % Aktiivsete kasutajate arv* 23 499 32 611 -28 % Keskmine müügitulu kasutaja kohta (ARPU), 6 kuud** €319 €206 +55 %

* Aktiivne kasutaja on iga unikaalne Textmagic A2P SMS platvormi teenuseid kasutanud maksev klient vastava perioodi jooksul.

**ARPU arvutuskäik on Auditeerimata müügitulu / Aktiivsete kasutajate arv.

2024. aasta teises kvartalis vähenes saadetud SMS-de maht 5% võrreldes eelmise aastaga ning esimese poolaasta võrdluses oli vähenemine 6%. Jätkuvalt on peamisteks vähenemise põhjusteks USA regulatsioonid, mis piiravad registreerimata reklaamkampaaniate mass-sõnumite saatmist, ning klientide finantsolukord.

Keskmine müügitulu kasutaja kohta (ARPU) kasvas 47% võrreldes teise kvartaliga eelmisel aastal. ARPU kasv on tingitud 2023. aasta maikuus toimunud hinnatõusust ja väikese mahuga kliendikontode sulgemisest, mida mõjutasid USA regulatiivsed piirangud ja hinnatundlikkus. Aktiivsete kasutajate arvu vähenemisega kliendiportfelli kvaliteet paranes, mida näitab ka ARPU kasv. Järgmistes kvartalites hinnatõus mõju ei avalda.





Väljamakse aktsionäridele

TextMagic AS aktsionärid otsustasid 2024. aasta teises kvartalis vähendada aktsiakapitali ja teha väljamakse 0,59 eurot aktsia kohta, kogusummas ligi 5 miljonit eurot. Väljamakse tehakse 2024. aasta lõpus vastavalt Äriseadustikus ettenähtud tähtaegadele.