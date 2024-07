Le 9 juillet 2024

Astek change de dimension en Espagne avec l’acquisition de Sotec Consulting

Astek, acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, se renforce sur le marché espagnol avec l’acquisition de la société Sotec Consulting. Ce rapprochement permet au Groupe Astek de notamment accéder à de nouveaux clients en Espagne, principalement dans le secteur de la Banque et de la Finance avec des institutions de premier plan (Santander, Caceis Bank, Cetelem, ...).

Une nouvelle force de frappe de plus de 250 collaborateurs sur le marché espagnol

Depuis son implantation en Espagne en 2015 et ses 80 collaborateurs, Astek mène des projets innovants pour de nombreux secteurs d’activité. Fort de plus de 20 ans d’expérience, Sotec Consulting compte aujourd’hui 170 collaborateurs, et a réalisé un chiffre d’affaires de 9,5 millions d’euros en 2023.

Une empreinte européenne renforcée avec des expertises et des portefeuilles clients complémentaires

Spécialisée dans la transformation digitale et la gestion stratégique, Sotec Consulting offre une large gamme de services, autour du développement et de l’intégration de logiciels, du cloud, de la blockchain, de la sécurisation des données, de l’IA.

Ce rapprochement permet à Astek de renforcer ses positions tout en élargissant sa base de clientèle, et crée ainsi un acteur de premier plan dans l’accompagnement de la transformation digitale des entreprises sur le marché espagnol.

Julien Gavaldon, Président du Directoire du Groupe Astek, a déclaré : « L’acquisition de Sotec Consulting représente une nouvelle étape stratégique dans notre plan de croissance en Europe, qui vise à atteindre une taille critique de 1000 personnes dans les différentes zones géographiques et notamment sur la péninsule ibérique. L’apport d’une expertise pointue au service de clients dans les secteurs de la Banque et de la Finance va également nous permettre de développer les synergies avec la France et les autres pays européens. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’intégrer les talents de Sotec Consulting, et de poursuivre ensemble notre dynamique d’innovation et d’excellence ».

Luis Calero, Directeur General de Sotec Consulting, a commenté : « Nous sommes ravis de rejoindre le Groupe Astek, un accélérateur de croissance pour notre société. Astek est un acteur majeur de la transformation digitale dans le monde dont l’expertise, les ressources et la culture sont d’indéniables atouts pour continuer à proposer des solutions innovantes et de haute qualité à l’ensemble de nos clients. »

Astek poursuit ainsi sa stratégie d’acquisitions ciblées qui vient compléter sa croissance organique à deux chiffres. Cette nouvelle opération confirme la volonté d’Astek de développer des synergies fortes au sein de son Groupe pour fournir des solutions toujours plus innovantes à ses clients.

À propos d’Astek

Créé en France en 1998, Astek est un acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, présent sur tous les continents. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, Astek accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, et sur l’accompagnement et la montée en compétence de ses 8 400 collaborateurs qui s’engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des systèmes complexes. Le Groupe Astek a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 585m€ en 2023. https://astekgroup.fr

À propos de Sotec Consulting

Sotec Consulting est une société de conseil en informatique avec plus de 20 ans d’expérience, spécialisée dans les technologies de l’information, la gestion stratégique et la transformation digitale. Engagée dans l’innovation, l’entreprise offre des services de gestion de projet pour les principaux secteurs d’activité. Sotec Consulting se distingue par son approche axée sur le talent et la technologie, visant à relever les défis de ses clients. Grâce à des pratiques reconnues et des méthodologies telles que ITIL, CMMi et AGILE, Sotec Consulting garantit la réussite de ses projets. https://www.sotec-consulting.com/

Contact presse

Claire Doligez – cdoligez@image7.fr - +33 6 84 90 21 69

Charlotte Le Barbier – clebarbier@image7.fr - +33 6 78 37 27 60

