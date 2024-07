SELSKABSMEDDELELSE NR. 04-2024

NASDAQ Copenhagen A/S





København, den 9. juli 2024

SELSKABSMEDDELELSE NR. 4-2024

Scandinavian Brake Systems A/S (under frivillig likvidation): Ændrede forventninger til afsluttende nettoudlodning

I forbindelse med likvidationsprocessen for Scandinavian Brake Systems A/S har det været nødvendigt at genbesøge og ændre visse af selskabets skatte- og momsindberetninger for tidligere år, ligesom arbejdet med likvidationen generelt har været mere omfangsrigt end oprindelig antaget. Uanset der også under likvidationen har været visse renteindtægter, medfører dette samlet set yderligere afviklingsomkostninger.

Selskabet har tidligere udmeldt (senest ved meddelelse nr. 1-2024), at den forventede afsluttende ntttoudlodning ville udgøre DKK 12,8 pr. aktie. Som følge af ovenstående ændres den forventede afsluttende nettoudlodning til at være i niveauet DKK 12,3-12,5 pr. aktie. Det er fortsat likvidators forventning, at selskabet kan likvideres endeligt i 2024, og det korrigerede estimat for den forventede nettoudlodning er baseret herpå.

Yderligere oplysninger:

Likvidator, advokat Teis Gullitz-Wormslev (two@kromannreumert.com)

