Das neu eingeführte Exterro FTK 8.1 liefert entscheidende Erkenntnisse durch die Untersuchung von Windows-, Mobil- und Mac-Daten auf einer einheitlichen Plattform

PORTLAND, Oregon, July 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro hat heute den Start von FTK 8.1 bekannt gegeben, der preisgekrönten, gerichtsverwertbaren Lösung für digitale Ermittlungen, die auf Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist und über die schnellste skalierbare Verarbeitungs-Engine auf dem Markt verfügt. FTK 8.1 setzt mithilfe der Datenverarbeitung der nächsten Generation, der schnellsten und kollaborativsten Überprüfungs- und Analysetechnologie, nahezu nativen Datenberichten und den skalierbarsten Remote-Mac-Erfassungsfunktionen auf dem Markt neue Maßstäbe für mobile Ermittlungen.



FTK 8.1 bietet vor allem eine bahnbrechende Lösung für das Entity-Management, die automatisch alle Mobil- und Computerdaten eines einzelnen Gerätebenutzers gruppiert und dann alle unterschiedlichen Benutzernamen, Konten und Geräte zu einem umfassenden Überblick über ihre Aktivitäten zusammenfasst. Mit einem klaren Bild der von einzelnen Personen am häufigsten genutzten Anwendungen, Geräte und Kommunikationsmuster können Ermittler verborgene Muster in komplexen Datenmengen mit Bezug zu einzelnen Personen schnell aufdecken und schneller zu Ergebnissen kommen. Diese Beweise können dann nahtlos mit externen Prüfern auf der webbasierten Plattform von FTK Central oder über einen portablen Fall ausgetauscht werden, und Beweis-Storys können über einen neuen, vollständig anpassbaren Report Builder, der Artefakte und Zeitabläufe in einem klaren Narrativ zusammenstellt, leicht kommuniziert werden.

„Exterro bringt 30 Jahre Markterfahrung und mit FTK 8.1 einen kühnen, innovativen Ansatz bezüglich DFIR ein und macht es damit zur Lösung der Wahl für Datenuntersuchungen auf Mobilgeräten, Computern und in der Cloud“, sagte Harsh Behl, Vice President of Product Management, Forensic Solutions bei Exterro. „Mit diesen neuen Verbesserungen können Ermittler viel schneller zu den wichtigsten Fakten des Falles gelangen, indem sie bekannte Aliasnamen automatisch identifizieren, sodass sie nicht stundenlang einzelne Aspekte miteinander verbinden müssen, und einen umfassenden Überblick über Beziehungen und Kommunikationsmuster erstellen. Die wichtigsten Beweise können dann in einem einzigen Bericht zusammengestellt und kommuniziert werden, der Artefakte und Zeitabläufe direkt in das Narrativ einbettet. Dies führt zu einem schnelleren, effizienteren und effektiveren Ermittlungsprozess.“

Für Unternehmenskunden, die umfangreiche interne Untersuchungen durchführen, unterstützt FTK 8.1 die Erfassung und Korrektur von Daten von den unterschiedlichsten Remote-Geräten, einschließlich der Erfassung von einem Mac-Endpunkt, der sich nicht im Unternehmensnetzwerk oder im VPN befindet. Benutzer können außerdem schneller auf Vorfälle reagieren, indem sie mit den neuen gezielten Erfassungsvoreinstellungen von FTK eine schnelle Triage auf gefährdeten Remote-Endpunkten durchführen. Es ist jetzt einfacher denn je, die wichtigsten Informationen zu sammeln, sie in FTK zu analysieren und dann in großem Umfang zu reagieren.

Die Funktionen von Exterro FTK 8.1 ermöglichen Folgendes:

Verschaffen eines vollständigen Bildes der Kommunikationsmuster in Fällen mit innovativer Entity Management -Technologie

-Technologie Einfache Kommunikation von Beweismitteln mit dem vollständig anpassbaren Lab-to-Court Report Builder von FTK

von FTK Untersuchen externer Mac-Benutzer mit Off-Network Mac Collection

Optimieren der Überprüfung von Mobilgeräten mit FTKs einheitlicher iOS- und Android-Verarbeitung und Artefakt-Parsing-Tools

Bessere Analyse von Chat-App-Daten mit Chat-Datumsfiltern, Chat-Sprachübersetzung und visueller Unterstützung für Inline-Chat-Antworten

und visueller Unterstützung für Besseres Suchen und Anzeigen gelöschter und bearbeiteter Chat-Nachrichten als jedes andere Tool in der Branche

als jedes andere Tool in der Branche Nutzung modernster KI für die Gesichts- und Bilderkennung bei der Multimedia-Analyse

Durchführen schneller Triage und gezielter IR-Erfassungen zu gefährdeten Remote-Endpunkten und schnelleres Gewinnen von Erkenntnissen mit System Summary Collection

Orchestrieren von Cybersicherheits-Workflows anhand des automatischen Sicherns von Endpunkt-Beweisen bei der Erkennung eines Cyberangriffs mit der Splunk-Integration

Nahtloser Austausch von Beweisen mit externen Prüfern mit der webbasierten Plattform von FTK Central oder einem portablen Fall

Eine europäische Polizeibehörde erklärte anlässlich der Vorabveröffentlichung von FTK 8.1: „Die neue FTK-Entity-Management-Technologie ist ein echter Wendepunkt. Sobald wir den Besitzer eines Geräts ermittelt haben, besteht unser erster Ermittlungsschritt darin, festzustellen, wer diese Person ist. Deshalb sehen wir uns stundenlang an, mit wem sie gesprochen und wie sie kommuniziert haben. Mit dem Entity-Management können wir diese Kommunikationsmuster sofort verstehen, indem wir eine Vogelperspektive aller Unterhaltungen des Gerätebenutzers über alle Anwendungen hinweg sehen, im Gegensatz zu der alten Methode, Tausende von Chat-Threads manuell einzeln zu lesen. Diese Funktion wird unsere Branche völlig verändern.“

Das Exterro FTK Forensics Toolkit ist ein Teil der umfassenden Datenrisikomanagement-Plattform von Exterro, die Unternehmen dabei hilft, effektive Strategien für das Datenrisikomanagement zu entwickeln, die sich an die strengen Datenschutzgesetze halten, vertretbare Ergebnisse erzielen, sensible Daten verwalten und Risiken mindern. Exterro FTK 8.1 ist jetzt verfügbar. Weitere Einzelheiten zu diesem Produkt finden Sie unter www.exterro.com/ftk81.

Über Exterro, Inc.

Exterro bietet vielbeschäftigten Führungskräften in den Bereichen Recht und IT leistungsstarke Technologielösungen zur erfolgreichen Bewältigung komplexer Datenrisiken. Unsere Software-Suite basiert auf der branchenweit einzigen Datenrisikomanagement-Plattform und bietet Unternehmen die Möglichkeit, E-Discovery, Datenschutz-Compliance, Data Governance, digitale forensische Untersuchungen und Response-Operationen im Bereich der Cybersicherheit auf einer einheitlichen Plattform zu verwalten. Unsere Software wird von Tausenden branchenführender Unternehmen, Behörden und Anwaltskanzleien auf der ganzen Welt eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com .