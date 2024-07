Communiqué de presse

Vallourec remporte une commande majeure

de TotalEnergies en Angola

Meudon, le 10 juillet 2024 – Faisant suite à un appel d’offres, Vallourec, un leader mondial des solutions tubulaires premium, annonce s’être vu attribué un contrat par TotalEnergies pour la fourniture de près de 5000 tonnes de tubes OCTG et des services associés, à destination du projet en eaux profondes Kaminho sur le bloc 20 à 100 km au large des côtes angolaises.

Sur ce projet, Vallourec livrera sa gamme de connexions VAM® de renommée mondiale et utilisera CLEANWELL®, sa solution sans graisse plus respectueuse de l’environnement. Le Groupe apportera également son expertise d’assistance offshore VAM® Field Service ainsi que son offre de gestion des tubes « Tubular Management Services » (TMS), qui consiste à gérer l’inspection et la préparation des tubes avant le départ pour la plateforme de forage ainsi qu’à leur retour sur la zone de stockage.

La fabrication des produits sera assurée par les usines Vallourec situées en France, au Brésil et en Indonésie, profitant ainsi des hubs stratégiques de production premium du Groupe.

Vallourec accompagne plus largement son client en Afrique avec une offre complète de produits et services premium, dont la solution CLEANWELL®, au Nigeria, au Gabon, au Congo et au Mozambique.

Le Groupe a également travaillé avec TotalEnergies dans ses campagnes d’exploration et d’appréciation, notamment en Namibie, zone au fort potentiel de développement, où le Groupe a d’ores et déjà fourni près de 5 000 tonnes de tubes et connexions.

Philippe Guillemot, Président-Directeur général du Groupe, a commenté : « Nous sommes fiers d’accompagner TotalEnergies dans ses développements et projets d’exploration. Je tiens à remercier les équipes Vallourec pour leur engagement. »

À propos de Vallourec

Vallourec est un leader mondial des solutions tubulaires premium pour les marchés de l'énergie et pour des applications industrielles exigeantes telles que les puits de pétrole et de gaz dans des environnements difficiles, les projets architecturaux complexes et les équipements mécaniques haute performance. L'esprit pionnier de Vallourec et sa R&D de pointe ouvrent de nouvelles frontières technologiques. Avec près de 15 000 employés dévoués et passionnés dans plus de 20 pays, Vallourec travaille main dans la main avec ses clients pour offrir bien plus que des tubes : Vallourec propose des solutions tubulaires innovantes, sûres, compétitives et intelligentes pour rendre chaque projet possible.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé.

Aux États-Unis, Vallourec a établi un programme de certificats de dépôt américains (ADR) de niveau 1 sponsorisé (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l'ADR et une action ordinaire Vallourec a été fixée à 5:1.

