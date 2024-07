Enefit Greeni tootmisandmed – juuni ja II kvartal 2024

Enefit Green tootis juunis 2024 92,2 GWh ehk 31,7% võrra rohkem elektrienergiat eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Teise kvartali kokkuvõttes kasvas peamiselt uute tuule- ja päikeseparkide lisandumise toel elektritoodang 35,2% võrra 358,2 GWh tasemele. See tulemus jäi siiski alla varem avaldatud prognoosile ligi 61 GWh võrra.



Juuni tootmistulemust mõjutas võrreldes mullusega enim ligi 70%-ni küündinud kasv tuuleenergia toodangu mahus 37,9 GWh tasemele. Tuuleenergia toodangu kasvu andsid olulise panuse uued tuulepargid Leedus ja Soomes. Juuni on tavapäraselt üks nõrgemate tuuleoludega kuudest aastas, kuid võrreldes mullusega olid keskmised tuulekiirused Eestis ja Leedus mõnevõrra paremad (vastavalt 5,0 ja 5,2 m/s võrrelduna 4,8 ja 4,7 m/s eelmisel aastal). Pikaajaliste keskmistega võrreldes jäi Eesti tuuleparkides mõõdetud tuulekiirus -0,2 ja Soome Tolpanvaara tuulepargis mõõdetud tuulekiirus (5,4 m/s) -1,0 m/s võrra alla pikaajalisele keskmisele. Leedu tuuleparkides olid tuuleolud ootuspärased. Teine kvartal tervikuna oli üsna tuulevaikne ning mõõdetud tuulekiirused olid ootuspärasest pikaajalisest keskmisest madalamad: Eestis 5,4 (-0,4) m/s, Leedus 5,9 (-0,4) m/s ja Soomes 5,7 (-0,4) m/s. Tagasihoidlikud tuulekiirused omasid olulist mõju teise kvartali tootmistulemustele, ligi -35 GWh.

Päikeseenergia toodang kahanes juunis aastatagusega võrreldes 5,3% võrra 11,6 GWh-ni. Põhjuseks peamiselt madalam summaarne päikesekiirguse kogus Eestis ning negatiivsetest elektrihindadest tingitud allareguleerimised (mõju juunis -0,2 GWh, II kvartalis kokku -1,2 GWh). Poolas avaldasid enim mõju ülekandevõrgu poolt teostatud tootmispiirangud (mõju juunis -0,5 GWh, II kvartalis kokku -2,1 GWh).

Koostootmise valdkonna elektri- ja soojusenergiatoodangud kahanesid juunis 37,6% ja 42,6% võrra vastavalt 9,7 ja 28,2 GWh tasemele. Üle poole sellest muutusest oli põhjustatud möödunud aasta kõrgemast võrdlusbaasist, milles sisaldusid kolm nüüdseks müüdud biomassipõhist koostootmisjaama. Ülejäänud kahanemine on selgitatav kahest planeerimata remondiseisakust Iru elektrijaamas kogukestvusega 134 tundi, mille põhjustasid lekked katlas. Kvartali kokkuvõttes kahanesid koostootmise valdkonna elektri- ja soojusenergia toodangud 28,9% ja 31,8% võrra 31 ja 96,3 GWh tasemele. Põhjused olid sarnased juunikuistega.

Enefit Greeni juhatuse liikme ja tootmisvaldkonna juhi Innar Kaasiku kommentaar teise kvartali tootmistulemustele: „Eesti ja Leedu vanemate tuuleparkide töökindlus on olnud suuresti ootuspärasel tasemel ja märkimisväärseid probleeme ei esinenud, oodatust madalamad toodangud on suuremas osas tingitud kvartali tuuleoludest. Madalamast töökindlusest tingitud toodangukadu vanemates parkides on suurusjärgus -1,2 GWh, mis on ca 20 korra väiksem madala tuule mõjust. Uute (s.o. ehituses ning alates 2023. aastast valminud) parkide töökindlus on teise kvartali jooksul oluliselt paranenud, kuid on eesmärkidest siiski madalam ja selle mõju tootmisele on olnud üle -9 GWh. Leedu uute parkide probleemid on suuresti lahendatud ning need varad on viimastel kuudel näidanud väga head töökindlust. Soome Tolpanvaara tuulepargis on jätkumas kuni 3. kvartali lõpuni tuulikute tarnija poolsed garantiijärgsed parendustööd ja töökindlus on sellest tingituna ootuspärasest madalamal tasemel. 60% uute parkide töökindluse negatiivsest mõjust toodangule teises kvartalis oli seotud Tolpanvaara tuulepargiga. Eraldi väärib märkimist teise kvartali jooksul täheldatud muutus seoses paljudel tundidel esinenud negatiivsete elektrhindadega. See sundis meid varade tootlikkust piirama – juunis -3,3 GWh ja teise kvartali jooksul kokku ligi -7 GWh ulatuses üle kogu portfelli. Allareguleerimiste tugevat mõju oleme näinud ka juuli esimestel nädalatel.“





Juuni 2024 Juuni 2023 Muutus, % Elektrienergia kuutoodang riikide kaupa, GWh Eesti 42,9 43,9 -2,2% Leedu 37,9 19,0 99,8% Läti - 3,0 -100,0% Poola 4,4 4,1 8,0% Soome 6,9 - - Kokku 92,2 70,0 31,7% Elektrienergia kuutoodang segmentide kaupa, GWh Tuul 70,9 42,2 67,9% sh. uued tuulepargid 27,6 7,8 256,1% Koostootmine 9,7 15,5 -37,6% sh. müüdud varad - 3,1 -100,0% Päike 11,6 12,3 -5,3% sh. uued päikesepargid 7,4 7,3 1,3% Muud 0,1 0,1 43,8% Kokku 92,2 70,0 31,7% Soojusenergia kuutoodang, GWh 28,2 49,0 -42,6% sh. müüdud varad - 11,0 -100,0% II kv 2024 II kv 2023 Muutus, % Elektrienergia kvartalitoodang riikide kaupa, GWh Eesti 154,9 150,5 2,9% Leedu 149,2 95,7 55,9% Läti - 7,9 -100,0% Poola 11,8 10,9 7,6% Soome 42,4 - - Kokku 358,2 264,9 35,2% Elektrienergia kvartalitoodang segmentide kaupa, GWh Tuul 295,5 191,4 54,4% sh. uued tuulepargid 120,8 39,9 202,5% Koostootmine 31,0 43,6 -28,9% sh. müüdud varad - 9,1 -100,0% Päike 31,2 29,5 5,7% sh. uued päikesepargid 19,9 15,9 25,3% Muud 0,4 0,4 14,5% Kokku 358,2 264,9 35,2% Soojusenergia kvartalitoodang, GWh 96,3 141,2 -31,8% sh. müüdud varad - 35,5 -100,0%





Enefit Green on üks juhtivatest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõte opereerib tuuleparke Eestis ja Leedus, päikeseparke Eestis ja Poolas, kütusena olmeprügi kasutavat koostootmisjaama Eestis ning hüdroelektrijaama Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2023. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 515 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 50 MW. 2023. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1 343 GWh elektrienergiat, 604 GWh soojusenergiat ja 156 tuhat tonni pelleteid. 2023. aasta lõpus väljus Enefit Green biomassi kütusena kasutavatest koostootmise ning pelletitootmise äridest.