RCI Banque : EVOLUTION AU SEIN DE LA DIRECTION GENERALE DE MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services, filiale de Renault Group, crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Mobilize Financial Services, dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, est la marque commerciale de RCI Banque SA, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de Renault Group, ainsi que pour les marques Nissan et Mitsubishi dans plusieurs pays.

Implanté dans 35 pays, et comptant près de 4 000 collaborateurs, Mobilize Financial Services a financé plus de 1,2 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2023 et vendu 3,9 millions de services. À fin décembre 2023, les actifs productifs moyens sont de 51,2 milliards d’euros de financement et le résultat avant impôts est de 1 034 millions d’euros.

Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. À fin décembre 2023, le montant net des dépôts collectés représente 28,2 milliards d’euros soit 51,5% des actifs nets de l’entreprise.

