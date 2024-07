Groupama a conduit avec succès son émission de titres subordonnés à durée indéterminée pour 600 millions d’euros

Groupama annonce avoir réalisé le 9 juillet 2024 le placement auprès d’investisseurs institutionnels de titres subordonnés à durée indéterminée pour un montant total de 600 millions d’euros, avec un coupon annuel de 6,50%. Cette opération contribue à la gestion active du capital de Groupama en profitant des opportunités de marché.

Le nouvel instrument proposé a rencontré un large succès auprès des investisseurs institutionnels avec un livre d’ordre sursouscrit plus de 5 fois.

Les principales caractéristiques de la nouvelle émission sont les suivantes :

Emetteur : Groupama Assurances Mutuelles

Notation des obligations : BBB par Fitch Ratings

Montant de l’émission : 600 millions d’euros

Date de pricing : 9 juillet 2024

Date de règlement : 16 juillet 2024

Coupon annuel : 6,50%

ISIN : FR001400QR21

Natixis (Co-coordinateur global), J.P. Morgan (Co-coordinateur global), BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB et HSBC ont agi en tant que teneurs de livre associés sur l’opération. Le nouvel instrument sera coté sur Euronext Paris.

Le prospectus du nouvel instrument sera disponible sur le site internet du Groupe (www.groupama.com) et sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers ( www.amf-france.org ).

Contact presse Contact analystes et investisseurs



Safia Bouda – + 33 (0)6 02 04 48 63

safia.bouda@groupama.com











Valérie Buffard – +33 (0)6 70 04 12 38

valerie.buffard@groupama.com





A propos du groupe Groupama

Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes intemporelles pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie sur des communautés d’entraide, humaines, proches, optimistes et responsables. Le Groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance mutualistes en France, développe ses activités d’assurance, et de services dans dix pays. Le groupe compte 12 millions de sociétaires et clients et 31 000 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires annuel de 17,0 milliards d’euros.

