Command Alkon neemt Marcotte Systems over en bevordert daarmee de service en innovatie die zij leveren aan de beton, toeslag materialen en cement industrie

BIRMINGHAM, Ala., July 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Command Alkon, de toonaangevende wereldwijde leverancier van software oplossingen voor de beton, toeslag materialen en cement industrie, kondigt met trots de overname aan van Marcotte Systems, een technologieleider die eersteklas softwareoplossingen biedt voor het produceren en leveren van beton. Deze strategische overname omvat alle producten van Marcotte, voegt hun werknemers toe aan het Command Alkon-team en ondersteunt Command Alkon's doel om voorop te lopen met technologie voor de beton, toeslag materialen en cement industrie. Door de expertise en talenten van de bedrijven te combineren zal innovatie geaccelereerd worden en de ontwikkeling van de volgende generatie Cloud-applicaties en Kunstmatige Intelligentie (AI) bevorderd.



“De krachten bundelen met Command Alkon markeert een belangrijke mijlpaal, niet alleen voor ons bedrijf, maar voor de gehele beton, toeslag materialen en cement industrie, aangezien het de volgende generatie van volledig geautomatiseerde oplossingen mogelijk zal maken,” aldus Joel Bardier, CEO van Marcotte Systems. “De culturele afstemming tussen Command Alkon en Marcotte Systems is gedreven door een gedeelde visie en waarden en zorgt voor een naadloze integratie van de organisaties. Met een focus op transparantie, respect en nederigheid, zijn we klaar om dit integratieproces te doorlopen en samen een hoger serviceniveau te bieden met het succes van onze klanten als leidende factor.”

Command Alkon is toegewijd aan innovatie en duurzaamheid binnen de industrie. Met aanzienlijke investeringen in het snelgroeiende Command Cloud-platform, inclusief de toonaangevende cloud Dispatch-oplossing, blijft Command Alkon nieuwe normen stellen voor industriële innovatie op het gebied van operationele efficiëntie en zorg voor het milieu. Recente service-innovaties bij Command Alkon omvatten investeringen in technologie voor support beleving, productadoptieteams en -processen, en trainings- en certificeringsprogramma’s. Deze innovaties en de gecombineerde industriële expertise van de serviceorganisaties zullen zorgen voor nog betere support, bevordert de gebruiksvriendelijkheid en training voor alle klanten.

Marcotte Systems, bekend om zijn substantiële investeringen in automatisering via het Marcotte Batch-systeem en het geavanceerde AI-gestuurde Mintelligent-product, is een waardevolle toevoeging aan de Command Alkon-familie. Deze overname zal de ontwikkeling en wereldwijde bereik van deze innovatieve producten versterken, waardoor klanten wereldwijd meer waarde kunnen ervaren.

“Met genoegen verwelkomen we Marcotte Systems in de Command Alkon-familie,” zei Martin Willoughby, CEO van Command Alkon. “Deze overname benadrukt onze toewijding aan het versnellen van innovatie en service-excellentie voor de beton, toeslag materialen en cement industrie. Door Marcotte’s geavanceerde automatiseringsoplossingen te integreren met ons Command Cloud-platform zijn we klaar om ongekende waarde te leveren aan onze klanten, hen te helpen grotere efficiëntie en duurzaamheid te realiseren.”

“De synergie tussen Command Alkon en Marcotte Systems opent nieuwe deuren voor onze klanten en de industrie,” zei Ranjeev Teelock, Chief Product Officer bij Command Alkon. “Door Marcotte’s productportfolio en industrie-expertise te combineren met Command Alkon’s geïntegreerde Command Cloud-platform, zullen we de grenzen op blijven zoeken van wat mogelijk is met AI, IoT en Cloud-technologieën. Samen kunnen we de operationele capaciteiten van onze klanten aanzienlijk verbeteren en hun duurzaamheidsdoelen ondersteunen.”

“Command Alkon’s API-first benadering van zijn Command Cloud-technologie brengt ongekende openheid naar het technologie-ecosysteem van de industrie,” voegde Teelock toe. “Onze strategie zorgt ervoor dat onze klanten de flexibiliteit hebben die ze nodig hebben om hun bedrijfsystemen, processen en operaties te optimaliseren. Deze afstemming met Marcotte’s leiderschap zal onze collectieve capaciteit om te innoveren en superieure oplossingen te leveren versterken.”

Het Marcotte-team, inclusief CEO Joel Bardier, zal toetreden tot Command Alkon. Dit zal de continuïteit voor klanten en projecten waarborgen en zorgt ervoor dat er gebruik gemaakt wordt van de expertise van Marcotte’s werknemers en nieuwe technologieën om automatiseringsoplossingen te verbeteren. Deze transactie komt als positief nieuws voor de automatiseringsklanten, OEM-partners en distributeurs van beide bedrijven en bevestigt een collectieve toewijding aan innovatie, uitzonderlijke klantservice en een onophoudelijke focus op het succes van de klant.

OVER COMMAND ALKON

Command Alkon is de wereldwijde leider in software- en technologieoplossingen voor leveranciers van kant-en-klaar beton, betonproducten, toeslag materialen, asfalt en cement. Met meer dan 45 jaar industrie-expertise stelt Command Alkon’s diensten en producten leveranciers van beton, toeslag materialen en cement industrie in staat om de productie, kwaliteitscontrole, dispatch, logistiek en office efficienter uit te voeren en prestaties te verbeteren.

OVER MARCOTTE SYSTEMS

Marcotte Systems is gespecialiseerd in automatiseringsoplossingen en biedt geavanceerde AI-gedreven technologieën voor de beton, toeslag materialen en cement industrie. Met een sterke toewijding aan innovatie en klantservice helpt Marcotte Systems klanten hun operaties te optimaliseren en een grotere efficiëntie te bereiken.

Voor onmiddellijke publicatie:

Voor meer informatie, neem contact op met:

Karli Langner

Command Alkon

(205) 879-3282 x 3968

klangner@commandalkon.com