NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2024/20

Aalborg, 10. juli 2024

Onsdag 10. juli 2024 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S (CVR-nr. 10998530) kl. 16.00 på Aalborg Portland Park, Harald Jensens Vej 7-9, 9000 Aalborg.

Bestyrelsen havde valgt Tommy Olesen til dirigent. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i relation til den fastsatte dagsorden. Dagsordenen forelå med følgende punkter:

Dagsorden:

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller, at Niels David Nielsen og Mads Peter Veiby udtræder af bestyrelsen og i stedet vælges Finn Meinecke og Ole Jan Kappmeier for resten af den pågældende valgperiode.



2. Godkendelse af lån på tre mio kr. fra AaB A/S til AaB af 1885.



Bemærkninger:

1. Finn Meinecke og Ole Jan Kappmeier blev for resten af den pågældende valgperiode valgt til bestyrelsen.



2. Bestyrelsen i AaB A/S stillede forslag om at yde moderklubben AaB af 1885 et lån på tre mio. kr. Forslaget blev ensstemmigt godkendt.



I forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling har bestyrelsen i AaB A/S konstitueret sig med Jan Peters som formand og Kim Jacobsen som næstformand.

De øvrige seks bestyrelsesmedlemmer er Claus Fallingborg, Henrik Hagbarth, Thomas Hitzlsperger, Jørgen Raguse, Ole Jan Kappmeier og Finn Meinecke.



I forbindelse med sin indtræden i bestyrelsen udtræder Ole Jan Kappmeier samtidigt af direktionen i AaB A/S.



Venlig hilsen

Tommy Olesen

Dirigent