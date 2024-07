Muutos QPR Software Oyj:n johtoryhmässä: talousjohtaja Mervi Kerkelä-Hiltunen jättää yhtiön

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.7.2024 KLO 9.00









QPR Software Oyj:n talousjohtaja Mervi Kerkelä-Hiltunen on irtisanoutunut ja jatkaa uraansa yhtiön ulkopuolella. Kerkelä-Hiltunen jatkaa QPR Softwaren talousjohtajana lokakuun 2024 alkuun saakka. Yhtiö käynnistää välittömästi prosessin Kerkelä-Hiltusen seuraajan nimittämiseksi.

“Haluan kiittää Merviä hänen omistautumisestaan ja arvokkaasta työpanoksestaan. Hänen johdollaan talousfunktio on tukenut yhtiömme käännettä ja kehitystä ratkaisevalla tavalla. Toivotan Merville menestystä hänen uusissa tehtävissään," sanoaa QPR Software Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Veijola.

Lisätietoja:

QPR Software Oyj

Heikki Veijola

Toimitusjohtaja

Puh. +358 40 922 6029

QPR Software lyhyesti

QPR Software (Nasdaq Helsinki) on johtava toimija Digital Twin of an Organization (DTO) -teknologiassa ja yksi maailman edistyneimmistä prosessilouhinnan ohjelmistoyhtiöistä. Yhtiö innovoi, kehittää ja toimittaa ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Lisäksi QPR tarjoaa asiantuntevia konsultointipalveluita varmistaakseen asiakkailleen täyden hyödyn ohjelmistoista ja niihin liittyvistä menetelmistä.

www.qpr.com/fi

