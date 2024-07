Avocats du Mexique 101 : Un Nouvel Emballage Éducatif Lancé au Québec et Dans Les Maritimes

MONTRÉAL, 11 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Avocats du Mexique annoncent le lancement de leur tout nouvel emballage, qui sera disponible dans plus de 300 supermarchés à travers le Québec et les provinces maritimes dès ce mois-ci. Ce partenariat exclusif avec Sobeys (incluant IGA, Marchés Tradition, Bonichoix et autres bannières) apportera une touche de fraicheur au rayon des fruits grâce à son filet coloré arborant la teinte « avoglow », créée officiellement par Pantone.



Le conditionnement festif des Avocats du Mexique, en plus d’être attrayant, est une source d’information éducative pour le consommateur. Chaque sac contient des conseils et astuces pour préserver les avocats et accélérer leur processus de maturation, ainsi qu’un code QR menant à des inspirations de recettes. Cette initiative vise à aider les acheteurs à surmonter les défis qu’ils peuvent rencontrer lors de la sélection, la conservation et la préparation des avocats.

Du Noyau à l’Assiette : l’Art de l’Avocat

Selon une récente étude, près de 37% des gens s’abstiennent d’acheter des avocats, car ils ne sont pas familiers avec le fruit et comment l’intégrer à leurs menus quotidiens. L’emballage renouvelé sert de guide, permettant aux consommateurs d’en apprendre davantage sur les avocats et les multiples façons de les consommer. Les Avocats du Mexique se prêtent à divers usages culinaires; on peut en faire un guacamole traditionnel, des tranches pour une pizza ou même une délicieuse mousse au chocolat ! En présentant des suggestions de recettes mettant en évidence la polyvalence des Avocats du Mexique, la marque souhaite motiver les acheteurs à adopter un mode de vie plus sain grâce à des conseils judicieux sur la manière de tirer le meilleur parti de ce fruit versatile et nutritif.

Un Délicieux Partenariat

« Les Avocats du Mexique s’engagent à soutenir les initiatives novatrices en magasin visant à améliorer l’expérience client et à présenter de nouvelles façons de déguster les avocats. Nous tenons à remercier Sobeys pour sa promesse d’offrir la meilleure expérience possible aux consommateurs en exposant exclusivement nos sacs. Cela montre clairement sa volonté d’offrir des produits exceptionnels. » - Miguel Barcenas, Directeur Marketing pour les marchés internationaux des Avocats du Mexique.

Cette collaboration entre deux chefs de file dans leurs secteurs respectifs est avantageuse pour chacune des parties. En effet, la garantie de Sobeys à fournir des produits de la plus haute qualité correspond parfaitement aux exigences strictes des Avocats du Mexiques, tel qu’établi par l’USDA (Département de l’Agriculture des États-Unis). Ce nouvel emballage coloré permettra dorénavant la traçabilité de la qualité de ces fruits.

Découvrez l’emballage des Avocats du Mexique dans un magasin Sobeys près de chez vous, et apprenez-en davantage sur les conseils et astuces pour libérer tout le potentiel des avocats !

À propos des Avocats du Mexique

Les Avocats du Mexique incarnent le positivisme et le dynamisme qu’on attribue habituellement à ce fruit. Tout au long du processus de production, d’emballage et de distribution, la marque reste fidèle à sa mission d’offrir de bons aliments qui seront dégustés en bonne compagnie, dans la convivialité et la bonne humeur. La mexicanité, c’est l’émotion et l’énergie associées à la préparation de guacamole et d’autres délicieuses recettes! Ce sont aussi les fêtes et les occasions spéciales qui réunissent les familles et les amis dans un esprit de célébration, de partage et de joie.

