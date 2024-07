COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’UBISOFT,

11 JUILLET 2024

Paris, le 11 juillet 2024 - L’Assemblée Générale d'Ubisoft s'est réunie le 11 juillet 2024 à Paris, sous la présidence d’Yves Guillemot, Président du Conseil d’administration et Directeur Général.

Lors de cette Assemblée, les actionnaires présents ou représentés détenaient au total

73,60 % des actions en circulation.

Toutes les résolutions ont été approuvées par une très grande majorité reflétant le large soutien des actionnaires et leur confiance dans la stratégie d'Ubisoft

Les actionnaires ont notamment voté le renouvellement du mandat d'administrateur de M. Yves Guillemot. En tant que fondateur et Président-directeur général d'Ubisoft, Yves Guillemot est mondialement reconnu comme l'un des leaders de l’industrie du jeu vidéo. Après avoir piloté avec succès la société à travers les cycles, il a lancé début 2023 une transformation stratégique qui a commencé à porter ses fruits, le groupe ayant retrouvé une trajectoire de croissance rentable et ayant enregistré des Net Bookings annuels records au cours de la dernière année fiscale.

Les actionnaires ont également renouvelé les mandats de M. Claude Guillemot et M. Gérard Guillemot en tant qu’administrateurs, et de M. John Parkes en tant qu’administrateur représentant les salariés actionnaires.

À noter qu'à l'issue de l'Assemblée Générale de 2024, le Comité d'audit et des risques sera renforcé par l'arrivée d'Olfa Zorgati et Fabian Salomon rejoindra le conseil d'administration en tant qu'administrateur représentant les salariés.

La composition du Conseil d’administration reflète pleinement l’engagement d’Ubisoft envers les bonnes pratiques de gouvernance :

Le Conseil d’administration est constitué de 55% d’administrateurs indépendants et de 55% d’administratrices.

La moitié des administrateurs indépendants ont rejoint le Conseil d’administration au cours des deux dernières années.

Claude France, administratrice indépendante depuis juillet 2022, a été nommée administratrice référente en 2023. Elle préside également le Comité d’audit et des risques.

Le Comité d'audit et des risques et le Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance sont totalement indépendants.

Ubisoft remercie les actionnaires qui ont participé à l'Assemblée Générale pour leur précieuse contribution aux discussions.

Les résultats du vote portant sur chaque résolution seront disponibles sur le site internet d’Ubisoft ( www.ubisoft.com ).

À propos d’Ubisoft

Ubisoft est un créateur de mondes qui s’engage à enrichir la vie des joueurs à travers des expériences de jeu uniques et mémorables. Ses équipes internationales créent et développent un portefeuille varié de jeux, comprenant des marques telles qu’Assassin’s Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy’s Ghost Recon®, Just Dance®, The Lapins CrétinsTM, Tom Clancy’s Rainbow Six®, The Crew® et Tom Clancy’s The Division®. Grâce à Ubisoft Connect, les joueurs profitent d’un écosystème de services pour aller plus loin dans leur expérience de jeu, obtenir des récompenses et rester en contact avec leurs amis quelle que soit leur plateforme. L’offre d’abonnement Ubisoft+ leur permet également de profiter d’un catalogue de plus d’une centaine de titres et contenus téléchargeables (DLC) d’Ubisoft. Pour l’exercice 2023-24, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 2,32 milliards d’euros. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.ubisoftgroup.com.

