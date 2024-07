LACROIX : Bilan semestriel du contrat de liquidité.

11/ 07/2024

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Au titre du contrat de liquidité confié par la société LACROIX à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

5 152 titres LACROIX

Espèces : 71 786,01 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

4 173 titres LACROIX

Espèces : 95 760,60 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 555 titres LACROIX

Espèces : 125 641,42 euros

Au cours du premier semestre 2024, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions Achats 6 009 152 601,92 € 230 Ventes 5 030 128 627,33 € 142





ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 230 6 009 152 601,92 TOTAL 142 5 030 128 627,33 02/01/2024 1 1 29,8 02/01/2024 2 47 1416,8 03/01/2024 2 60 1806 03/01/2024 1 40 1216 04/01/2024 4 120 3582 05/01/2024 2 80 2440 05/01/2024 3 75 2268 08/01/2024 4 160 4984 08/01/2024 1 30 918 09/01/2024 1 40 1248 09/01/2024 1 30 927 10/01/2024 1 20 626 10/01/2024 2 80 2468 12/01/2024 1 40 1244 11/01/2024 2 35 1086,5 15/01/2024 2 2 62,2 12/01/2024 1 9 277,2 16/01/2024 1 30 927 16/01/2024 2 43 1311,9 19/01/2024 2 41 1241,4 17/01/2024 3 90 2745 24/01/2024 2 80 2468 24/01/2024 1 1 30,4 25/01/2024 2 41 1271 25/01/2024 2 31 952 26/01/2024 1 40 1224 26/01/2024 3 65 1968 29/01/2024 2 60 1821 29/01/2024 1 30 897 31/01/2024 1 40 1196 30/01/2024 2 60 1779 01/02/2024 2 60 1809 31/01/2024 1 5 148 05/02/2024 1 40 1204 02/02/2024 1 30 906 06/02/2024 2 11 328,1 05/02/2024 3 110 3299 08/02/2024 1 40 1088 06/02/2024 8 240 6861 09/02/2024 3 140 3651 07/02/2024 5 150 4089 13/02/2024 2 80 2120 08/02/2024 2 60 1587 14/02/2024 1 40 1072 09/02/2024 6 220 5628 15/02/2024 2 80 2180 12/02/2024 2 60 1554 16/02/2024 1 40 1116 14/02/2024 1 30 792 20/02/2024 3 120 3300 15/02/2024 1 7 185,5 21/02/2024 1 40 1116 19/02/2024 3 90 2466 29/02/2024 1 50 1300 21/02/2024 2 60 1662 04/03/2024 1 30 747 26/02/2024 1 9 249,3 05/03/2024 3 90 2253 27/02/2024 5 128 3457,2 06/03/2024 1 30 756 28/02/2024 1 30 792 07/03/2024 1 30 765 29/02/2024 7 210 5343,01 12/03/2024 1 40 1024 01/03/2024 2 60 1491 14/03/2024 2 80 1992 04/03/2024 1 30 729 15/03/2024 1 40 1000 08/03/2024 5 150 3756 18/03/2024 1 1 25,3 12/03/2024 1 1 25,3 19/03/2024 1 20 506 13/03/2024 2 60 1509 20/03/2024 1 60 1488 14/03/2024 1 30 738 25/03/2024 2 80 2012 15/03/2024 1 30 741 26/03/2024 1 40 1004 19/03/2024 2 60 1491 02/04/2024 1 40 1040 20/03/2024 2 34 837,6 04/04/2024 1 70 1680 27/03/2024 1 16 401,6 08/04/2024 2 90 2160 28/03/2024 2 17 426,9 09/04/2024 1 23 554,3 03/04/2024 7 210 5205 10/04/2024 4 130 3178,01 04/04/2024 2 60 1425 11/04/2024 1 25 600 05/04/2024 3 90 2106 12/04/2024 3 120 2856 10/04/2024 1 30 720 16/04/2024 2 41 967,3 11/04/2024 1 30 708 17/04/2024 1 40 964 12/04/2024 1 30 705 18/04/2024 1 40 980 15/04/2024 1 30 705 22/04/2024 1 16 384 16/04/2024 2 4 93,2 23/04/2024 3 85 2029,5 17/04/2024 2 36 847,8 25/04/2024 2 41 971,7 18/04/2024 2 60 1425 26/04/2024 1 70 1659 19/04/2024 4 98 2328,3 30/04/2024 1 40 964 22/04/2024 4 127 2994 02/05/2024 1 40 968 24/04/2024 2 37 885,9 06/05/2024 2 80 1980 25/04/2024 2 31 725,7 07/05/2024 1 40 1000 06/05/2024 1 30 720 08/05/2024 3 120 3072 07/05/2024 1 30 738 09/05/2024 2 31 796,7 08/05/2024 1 30 741 10/05/2024 2 47 1161,5 09/05/2024 2 31 778,7 13/05/2024 2 41 1033,2 10/05/2024 8 190 4610,81 14/05/2024 2 80 2036 13/05/2024 1 26 639,6 15/05/2024 3 150 3870 14/05/2024 1 5 125 17/05/2024 1 30 786 15/05/2024 1 30 759 22/05/2024 1 40 1032 16/05/2024 2 40 1031 27/05/2024 3 150 3990 17/05/2024 2 40 1023 03/06/2024 1 1 26,8 20/05/2024 3 106 2745,6 04/06/2024 2 100 2700 21/05/2024 1 30 765 05/06/2024 1 5 128,5 22/05/2024 1 30 765 06/06/2024 1 1 25,6 24/05/2024 1 30 771 07/06/2024 1 50 1285 27/05/2024 2 60 1536 11/06/2024 2 190 4762,01 28/05/2024 2 31 824,9 12/06/2024 2 108 2646 29/05/2024 1 30 798 14/06/2024 1 1 23,2 30/05/2024 2 55 1462,5 18/06/2024 4 182 3828,01 31/05/2024 2 60 1581 19/06/2024 3 103 2163,9 03/06/2024 1 20 524 20/06/2024 5 192 4066,2 04/06/2024 4 101 2649,7 21/06/2024 2 41 889,5 05/06/2024 2 60 1527 25/06/2024 1 70 1505 06/06/2024 2 31 784,6 26/06/2024 4 148 3032,8 07/06/2024 1 21 533,4 27/06/2024 2 25 519,8 10/06/2024 2 60 1527 28/06/2024 1 50 1070 12/06/2024 5 150 3606 13/06/2024 3 90 2151 14/06/2024 6 151 3437,2 17/06/2024 6 160 3436 18/06/2024 6 180 3717 19/06/2024 2 60 1215 20/06/2024 1 30 630 21/06/2024 5 117 2429,4 24/06/2024 2 65 1395 25/06/2024 7 163 3408,3 26/06/2024 5 105 2110,5 27/06/2024 1 1 20,6

Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2024 : 23 juillet 2024 après Bourse

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d’écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.

ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d’affaires de 761 millions d’euros en 2023, LACROIX allie l’agilité d’innovation, la capacité d’industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ses activités Electronics, et Environment.

Classée dans le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques, l’activité Electronics de LACROIX, socle industriel du Groupe, conçoit et fabrique des solutions IoT industriel (hardware, software et cloud) et des équipements électroniques, notamment pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et défense ainsi que de la santé.

A travers son activité Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des réseaux d’eau, des installations de chauffage, ventilation & air conditionné, des réseaux électriques et de l’éclairage public.

