Programme de formation prothèses ESP

Communiqué de presse Ecully, le 11 juillet 2024 – 18h30





Spineway organise une formation pratique à l’IRCAD de Strasbourg sur le remplacement total de disque

avec ses prothèses ESP

Le groupe Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), a organisé un atelier de formation pratique intitulé "Hands-on Total Disc Replacement featuring ESP technology" à l'Institut de Recherche contre les Cancers de l'Appareil Digestif (IRCAD) de Strasbourg, le 28 juin dernier. Cet évènement a permis de mettre en avant les prothèses ESP (cervicales et lombaires) de Spineway auprès de 25 chirurgiens et professionnels, à travers une présentation des produits, de leurs indications et de deux sessions d’approches chirurgicales.

Les ateliers de formation se sont déroulés au sein de l’IRCAD de Strasbourg, reconnu pour la qualité de ses installations, et ont été menés par des chirurgiens de renom : le Dr. Biren Desai (Allemagne), le Dr. Olivier Ricart (Luxembourg) et le Pr. Marc Antoine Rousseau (Paris).

Lors de ces ateliers pratiques, Spineway disposait de trois tables dédiées à la formation des chirurgiens au remplacement total du disque, avec ses prothèses cervicales (CP-ESP) et ses prothèses lombaires (LP-ESP).





Ces formations, très appréciées des chirurgiens, permettent aux professionnels d’étudier et de partiquer différentes approches chirurgicales afin de découvrir ou perfectionner leur technique. Cet atelier pratique s’est déroulé en présence de neuf chirurgiens internationaux, qui étaient répartis par groupes de trois sur chaque table, permettant ainsi de garantir un temps de formation optimal pour chacun des participants. Les participants venaient d'Espagne, de Malaisie, de Grèce, des Émirats Arabes Unis, de Tunisie, de France et d'Allemagne, reflétant la portée internationale de l'évènement. Certains étaient accompagnés de leurs distributeurs, portant ainsi le nombre total de participants à 25 personnes. Les équipes de Spineway étaient également présentes et comprenaient Stéphane Le Roux (CEO), Fabrice Paccagnella (Directeur des Ventes), Mélody Ourdouillié (Medical Education), Loïc Aden (Product Manager), Inès Khaoua et Yiyi Li (Sales).

Cet évènement a été l’opportunité de créer ou renforcer les liens entre les nouveaux et futurs utilisateurs des produits Spineway et les chirurgiens formateurs, tout en soutenant les distributeurs du Groupe dans leurs actions de formation.

Conformément à sa stratégie, Spineway vise à développer et renforcer le nombre de ces formations afin de renforcer sa notoriété auprès des chirurgiens du rachis. Le Groupe confirme son ambition de devenir un acteur majeur dans les traitements moins invasifs du rachis.

Prochain RDV :

15 juillet 2024 – Chiffre d’affaires du 1er semestre 2024

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com



Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de distributeurs indépendants et réalise plus de 70% de son CA à l’export.

ISIN : FR001400BVK2 - ALSPW

Contacts :

SPINEWAY GROUP



Ligne aux actionnaires



Ouverte du mardi au jeudi (10h-12h)



0806 70 60 60 Eligible PEA / PME





ALSPW





Euronext Growth

AELIUM



Finance et communication







Relations investisseurs



Solène Kennis



spineway@aelium.fr





Pièce jointe