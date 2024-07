FPI Industiel Nexus déplore le décès de l'administrateur Louie DiNunzio

TORONTO, 11 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le FPI Industriel Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) est profondément attristé par le décès soudain de Louie DiNunzio, membre du conseil d'administration, le 1er juin 2024, et présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses amis.



M. DiNunzio siège au conseil d'administration du FPI Industriel Nexus avec distinction depuis octobre 2021. Il a présidé le comité de gouvernance, de rémunération et de nomination.

M. DiNunzio était un expert en matière d'opérations, de finances et de gouvernance dans le secteur immobilier, et ses contributions en tant qu'administrateur ont été très appréciées. Le conseil d'administration respectait et appréciait la vaste expérience qu'il apportait à la table du conseil. Il a également été un excellent mentor pour les exécutifs du FPI, leur prodiguant librement conseils et avis.

Louie manquera beaucoup aux directeurs, aux exécutifs et à tous les employés du FPI Industriel Nexus qui ont bénéficié de sa collaboration.

Le conseil d'administration cherchera à pourvoir le poste vacant et évaluera les candidats en temps voulu.

À propos du FPI industriel Nexus

Le FPI Nexus est un fonds de placement immobilier axé sur la croissance et visant à accroître la valeur pour les porteurs de parts grâce à l'acquisition d'immeubles industriels situés sur des marchés primaires et secondaires au Canada, ainsi qu'à la propriété et à la gestion de son portefeuille de biens immobiliers. Le FPI est actuellement propriétaire d'un portefeuille de 119 immeubles comportant une superficie locative brute d'environ 13,0 millions de pieds carrés.

Pour tout complément d’information, veuillez communiquer avec :

Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Mike Rawle, chef de la direction financière au 289 837-2650.