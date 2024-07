AGAO brille à l’Eurobike 2024 avec un vélo électrique à énergie solaire révolutionnaire

FRANCFORT, Allemagne, 12 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion de l’Eurobike 2024 de Francfort, en Allemagne, la société AGAO a dévoilé son très attendu vélo électrique à énergie solaire qui a captivé les participants avec son design innovant et sa technologie de pointe. La société AGAO, réputée pour être une pionnière de la technologie solaire mobile mondiale, a prouvé son engagement à fournir des solutions de transport urbain durables et performants sous le slogan « Boundless energy, infinite riding » (Énergie illimitée, conduite infinie).



Le vélo électrique d’AGAO est conçu pour les utilisateurs urbains et prend en compte les performances, l’impact sur l’environnement et le rapport qualité-prix. Les principales caractéristiques sont les suivantes :

Technologie de génération d’énergie Micro-Light : garantit une production d’énergie efficace même dans des conditions de faible luminosité, permettant une charge continue par temps nuageux ou dans des zones ombragées.

garantit une production d’énergie efficace même dans des conditions de faible luminosité, permettant une charge continue par temps nuageux ou dans des zones ombragées. Système Energy Matrix : intègre des panneaux solaires dans plusieurs directions et optimise le stockage et la distribution de l’énergie grâce à des algorithmes avancés pour une exploitation maximale de l’énergie solaire.

intègre des panneaux solaires dans plusieurs directions et optimise le stockage et la distribution de l’énergie grâce à des algorithmes avancés pour une exploitation maximale de l’énergie solaire. Grande durabilité : les panneaux photovoltaïques encapsulés, résistants aux chocs et aux rayures, ainsi que le cadre en alliage d’aluminium-magnésium à haute résistance, garantissent des performances durables.



Selon les rapports d’études de marché, le marché des vélos électriques devrait passer de 48,7 milliards de dollars en 2024 à 71,5 milliards de dollars en 2030, sous l’effet de la demande croissante de vélos électriques performants. Cette croissance offre de belles opportunités à AGAO.

À l’occasion de l’Eurobike 2024, la société AGAO a organisé des démonstrations de produits et des activités interactives, mettant en avant les avantages uniques de ses vélos électriques à énergie solaire. Des caractéristiques telles que la recharge en roulant et l’augmentation de l’autonomie ont été mises en exergue. Le fait de ne pas avoir à se brancher, combiné à l’absence d’émissions de carbone, constitue un atout écologique qui a été mis en valeur. En outre, AGAO a présenté divers modèles adaptés à différents groupes d’utilisateurs et à un large éventail de scénarios d’utilisation.

Les réactions des utilisateurs ont été extrêmement positives. John, un utilisateur américain, a déclaré : « La fonction de recharge automatique solaire du vélo électrique d’AGAO est incroyablement pratique. Je peux aller au travail et en revenir pendant une semaine sans avoir besoin de le brancher, ce qui le rend parfait pour les trajets quotidiens ». Carlos, un utilisateur espagnol, ajoute : « Pendant les trajets du week-end, la recharge automatique solaire augmente considérablement l’autonomie. Je peux parcourir jusqu’à 60 kilomètres sans chargeur, ce qui atténue mon anxiété quant à l’autonomie. Par ailleurs, je peux choisir à ma guise différents modes de conduite ».

Au cours de l’exposition, la société AGAO a également noué des contacts avec des partenaires mondiaux, explorant ainsi les possibilités de coopération à venir afin d’étendre son influence sur le marché et de promouvoir la mobilité verte. En outre, AGAO a présenté des projets de développement en cours, notamment des vélos cargo et des tricycles électriques à énergie solaire, destinés à améliorer encore davantage les options de transport urbain durable.

