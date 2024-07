KH Group Oyj

Lehdistötiedote 12.7.2024 klo 10.30

KH Group Oyj: HTJ Holding Oy:n myynti on toteutettu

KH Group tiedotti 7.6.2024 allekirjoittaneensa muiden HTJ Holding Oy:n osakkeenomistajien kanssa kauppakirjan osakkeiden myynnistä XPartners-konsernille. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) antoi kaupalle hyväksyntänsä 19.6.2024 ja kaupan täytäntöönpano toteutettiin 11.7.2024.

