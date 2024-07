Chers actionnaires,

Comme j’ai pu avoir l’honneur de vous le décrire lors de notre Assemblée Générale du 20 juin, votre société a poursuivi le renforcement de sa situation financière suite à un exercice 2023 marqué par une conjoncture favorable pour les marges de raffinage. Cela nous permettra de faire face, le cas échéant à la volatilité du marché avec un bilan renforcé, de poursuivre nos investissements et de financer les projets de transformation de nos activités dans le cadre de la transition énergétique de notre économie.

Par ailleurs, comme nous nous y étions engagés, nous continuons d’œuvrer à une plus grande disponibilité et régularité de notre communication financière. Le vote en ligne a ainsi été introduit cette année ce qui a permis, lors de notre dernière Assemblée Générale, de voir le total de voix exprimées, hors actionnaire majoritaire, être multiplié par plus de trois.

Je vous remercie de votre forte participation et vous assure que nous comptons poursuivre nos efforts dans ce domaine.

Je tiens à chaleureusement remercier, au nom du Conseil d’Administration d’Esso, Catherine Dupont Gatelmand et Marie-Hélène Roncoroni pour leurs nombreux travaux et contributions à ses décisions alors que leurs mandats d’administratrices ont pris fin cette année. Votre Conseil, après l’approbation de l’Assemblée Générale, a donc accueilli deux nouvelles administratrices, Frédérique Le Grevès et Véronique Morel, qui apporteront leurs riches expériences et connaissances, notamment en termes de développement durable.

2024 est une année décisive pour Esso. La campagne de communication "La conduite. Autrement" qui sera lancée à la rentrée illustre notre volonté de rester présent sur le marché français avec une marque forte pour accompagner la transformation de la mobilité.

Je vous remercie de votre confiance renouvelée.

Charles Amyot

Président Directeur Général d'Esso S.A.F.

