Laurent-Perrier : Communiqué de nomination

L’Assemblée Générale de Laurent-Perrier du 11 juillet 2024 a entériné l’évolution de son Conseil avec la nomination de Monsieur Jean-Marie Barillère en qualité de Membre du Conseil de Surveillance. Monsieur Jean-Louis Pereyre, dont le mandat est arrivé à échéance, a souhaité ne pas être renouvelé, pour laisser la place à de nouveaux talents.

Le Conseil de Surveillance a unanimement salué le travail et la contribution de Monsieur Jean-Louis Pereyre pendant les très nombreuses années passées au sein du Conseil de Surveillance du Groupe Laurent-Perrier.

Monsieur Jean-Marie Barillère viendra renforcer le Conseil auquel il apportera son expérience acquise en Champagne, où il a exercé des fonctions de Directions opérationnelles, ainsi que sa connaissance fine de la filière champagne, qui l’a mené à la Présidence de l’Union des Maisons de Champagne (UMC) et à la Co-Présidence du Comité Champagne (CIVC) de 2013 à 2022.

Ingénieur agronome avec une spécialisation en œnologie, Jean-Marie Barillère débute sa carrière en qualité de chercheur à l’INRA de Pech-Rouge Narbonne. Puis il décide de rejoindre la Champagne où il devient directeur du vignoble de deux Maisons de Champagne, avant d’en être nommé, en 1999, Président-Directeur général.

En 2006, il est nommé à la direction des activités champagne du premier Groupe du secteur. Au même moment, il est élu Vice-président de l’Union des Maisons de Champagne et en prendra la Présidence en mars 2013.

Administrateur de l’UMVIN, Jean-Marie Barillère a été élu Président en 2013 du Comité des Entreprises Européennes Viticoles (CEEV) et en 2014 du Comité National des Interprofessions de Vins à Appellations d’Origine (CNIV).

Par ailleurs, cette Assemblée Générale a également ratifié la nomination de Madame Lucie Pereyre au Conseil de Surveillance.

Madame Lucie Pereyre a rejoint la Maison Laurent-Perrier il y a 4 ans pour participer au rayonnement de la marque Grand Siècle dans le monde entier. Madame Lucie Pereyre est la petite fille du très emblématique Monsieur Bernard de Nonancourt, et la fille aînée de Madame Alexandra Pereyre, Membre du Directoire du Groupe Laurent-Perrier, et de Monsieur Jean-Louis Pereyre.

Après avoir passé un diplôme en Psychologie Scientifique à l’Université de Genève, elle complète sa formation avec une maîtrise en Marketing Stratégique à Paris en 2011. Au cours de son année de césure, elle partira aux Etats-Unis pour travailler dans une société de distribution de vins et spiritueux. Cette expérience révèlera sa passion pour les vins du monde, ce qui la décide à orienter sa carrière dans ce domaine. C’est en Espagne, chez Marqués de Riscal, situé dans La Rioja, qu’elle sera chargée de la communication vins auprès de clients internationaux. En parallèle, l’obtention des 4 niveaux du Wine and Spirit Education Trust School sera couronnée de succès par le diplôme.

Forte de ces expériences, Lucie rejoint la Maison familiale pour se former auprès du Chef de Cave Michel Fauconnet, des équipes de production, des équipes commerciales et ainsi s’inscrire dans le savoir-faire innovateur de Laurent-Perrier et participer au rayonnement de la Marque et de Grand Siècle dans le monde entier.

Le Conseil de Surveillance se compose de huit (8) Membres : Monsieur Patrick Thomas, Président, Madame Marie Cheval, Vice-Présidente, Monsieur Jean-Marie Barillère, Monsieur Yann Duchesne, Monsieur Philippe-Loïc Jacob, Monsieur Eric Meneux, Madame Lucie Pereyre et Madame Jocelyne Vassoille.

Laurent-Perrier est l’un des rares groupes familiaux de Maisons de champagne cotés en Bourse, qui soit dédié exclusivement au champagne et focalisé sur le haut de gamme. Il dispose d’un large portefeuille de produits renommés pour leur qualité, autour des marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne de Castellane.

