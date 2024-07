AstraZeneca finalise l'acquisition d'Amolyt Pharma

Lyon (France), et Cambridge, Massachussetts (États-Unis), 15 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amolyt Pharma, société biopharmaceutique internationale spécialisée dans le développement de peptides thérapeutiques ciblant les maladies endocriniennes rares, a confirmé ce jour la finalisation de son acquisition, telle que précédemment annoncée, par la société pharmaceutique internationale AstraZeneca.



Cette acquisition renforce le portefeuille de produits au stade avancé de développement d'Alexion, AstraZeneca Rare Disease et élargit sa franchise dans le métabolisme osseux, notamment grâce à l'ajout de l'eneboparatide (AZP-3601), un peptide thérapeutique expérimental en phase 3 conçu pour atteindre les objectifs thérapeutiques clés du traitement de l'hypoparathyroïdie grâce à un mécanisme d’action innovant. Chez les patients atteints d'hypoparathyroïdie, un déficit en parathormone (PTH) provoque des dérèglements importants du métabolisme du calcium et du phosphate, responsables de symptômes invalidants et de complications graves en particulier des maladies rénales chroniques. Ce programme, associé aux produits en phase de développement précoce et à l’expertise de l’équipe d'Amolyt, permettra à Alexion d’étendre ses activités au domaine des maladies endocriniennes rares.

Aux termes de l’accord, AstraZeneca a acquis l’ensemble des actions d’Amolyt Pharma pour une considération allant jusqu’à 1,05 milliard de dollars, hors trésorerie/dette nette. Cela comprend un versement de 800 millions de dollars à la finalisation de la transaction, plus le droit pour les actionnaires d’Amolyt Pharma de recevoir un montant de 250 millions de dollars à l’atteinte d’un jalon réglementaire défini.

À propos d’Amolyt Pharma

Amolyt Pharma, société de biotechnologie au stade clinique, s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience de son équipe pour développer des traitements visant à améliorer la vie des patients atteints de maladies endocriniennes rares. Son portefeuille de développement comprend l’énéboparatide (AZP-3601), un agoniste du récepteur PTH1 à action prolongée comme traitement potentiel de l’hypoparathyroïdie, et l’AZP-3813, un antagoniste du récepteur de l’hormone de croissance pour le traitement potentiel de l’acromégalie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://amolytpharma.com/ ou suivez-nous sur Twitter @AmolytPharma et LinkedIn.

