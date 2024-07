Arco Vara AS uueks juhatajaks sai Kristina Mustonen

Arco Vara nõukogu valis Arco Vara AS-i uueks juhatajaks Kristina Mustoneni. Vastavalt nõukogu otsusele algavad Kristina Mustoneni volitused 15. juulist 2024 ning kehtivad neli aastat.

Kristina Mustonen on omandanud Estonian Business Schoolis magistrikraadi ärijuhtimise erialal. Ta töötas Maxima Eestis aastatel 2007-2020 ostujuhina, kaks aastat hiljem ostuosakonna juhina ning alates 2015. aastast kommertsosakonna juhina. Kristina Mustonen on töötanud ka Bauhof Groupis kommertsosakonna juhina ning olnud HKScan Estonias juhatuse liige ja Baltikumi äridirektor. 2023. aastal naases Kristina Mustonen Maxima jaeketti, täites seal tegevjuhi rolli kuni 2024. aasta veebruarini.

Kristina Mustoneni peamisteks eesmärkideks Arco Varas on bilansimahu kasvatamine vähemalt 100 miljoni euroni ning omakapitali tootluse tõstmine 20%-ni aastas.

Arco Vara AS uus juht Kristina Mustonen: "Olen põnevil võimalusest juhtida Arco Vara jätkuva edu ja kasvu poole. Ettevõtte keskendumine uuenduslikele arendusprojektidele ja pühendumus kvaliteetsete elamispindade pakkumisele ühtib minu kirega kasvu edendamise ja väärtuse loomise vastu.”

Tarmo Sild, Arco Vara nõukogu esimees: “Tahame Arco Vara keerata rohkem näoga klientide poole. Finantsid on olemas, inseneeria on olemas, nüüd tuleb rohkem rõhku pöörata meie klientide vajadustele. Kristina on juhtinud ettevõtteid, mis on edukad ainult tänu sellele, et need on olnud näoga inimese poole. Ta on selleks tööle pannud suuri tiime, seejuures on tema silmavaade raha ja distsipliini osas väga selge.”

Uus juhataja ei oma Arco Vara AS-i aktsiaid.

Nõukogu otsusega kutsutakse Arco Vara AS senine juhataja Miko Niinemäe ettevõtte juhatusest tagasi 31.08.2024.





