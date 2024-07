Pipefy aborda tendências de IA e automação de processos na Febraban Tech 2024

CURITIBA, Brasil, July 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Pipefy, líder global em automação de processos, mostrou como a inteligência artificial, combinada à automação de processos sem código, pode impactar os resultados do setor financeiro durante palestra na Febraban Tech, maior evento de tecnologia financeira do Brasil. A Pipefy participou dos três dias de evento (que ocorreu em São Paulo entre 25 e 27 junho), e recebeu o público em um lounge exclusivo da act digital, consultoria brasileira de transformação digital.



A palestra sobre IA e automação no-code contou com Leonardo Tomadon, Diretor de Estratégia Go-to-market da Pipefy, e Renato Sozzi, Growth Executive Director da act digital. Depois do bate-papo, o lounge sediou um happy hour especial para 60 clientes selecionados.

Alguns dos pontos-chave da conversa foram: estratégias e métodos para que bancos possam assegurar a cibersegurança, de que forma a inteligência de dados pode influenciar a fidelização dos clientes, oportunidades e tendências em uma economia com forte presença de tokens digitais, e ainda como a rapidez, a confiabilidade e a inteligência de conectividade devem moldar a próxima geração de serviços financeiros.

“Com o Pipefy é possível construir um processo completo de leitura e interpretação de documentos e dados com inteligência artificial. E tudo isso em uma hora, com prompts simples, e que podem ser escritos sem nenhum código”, ressaltou Tomadon. Desde 2023, o Pipefy conta com recursos de IA combinados à sua plataforma no-code de automação de processos.

Este ano, a Febraban Tech recebeu 55 mil visitas, 22% a mais que em 2023. Além de congressistas de 26 estados, a feira também registrou participantes de 22 países. Ao todo, foram ministradas 500 palestras em 200 painéis durante os dias do evento, cujo tema central foi “A jornada responsável na nova Economia da IA”.

Pipefy é a plataforma de automação de processos no-code que aumenta a produtividade e eficiência das equipes, centraliza dados e padroniza processos para times de TI, Financeiro, RH e muito mais. Por meio de sua automação sem código, a ferramenta ajuda as empresas a conquistar eficiência operacional. A empresa tem sede em Curitiba (Brasil) e São Francisco (Estados Unidos). Em 2023, o Pipefy foi listado pela segunda vez no Guia da Gartner para Plataformas de BPA.

