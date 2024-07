Hexatronic Group AB (publ)

Delårsrapport januari – juni 2024





Andra kvartalet (1 april – 30 juni 2024)



Nettoomsättningen minskade med 10 procent till 2 024 MSEK (2 258). Omsättningen minskade organiskt med 18 procent.

EBITA minskade med 45 procent till 222 MSEK (405), motsvarande en EBITA-marginal om 11,0 procent (17,9).

Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 49 procent till 192 MSEK (377), motsvarande en rörelsemarginal om 9,5 procent (16,7).

Nettoresultatet minskade med 66 procent till 89 MSEK (259).

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,44 SEK (1,27).

Våra nya fokusområden Harsh Environment och Data Center utvecklades positivt med en stark organisk och förvärvsdriven tillväxt under det andra kvartalet.

Skuldsättning (nettoskuld/ EBITDA (proforma), R12) uppgick till 2,2 ggr, jämfört med 1,7 per 31 december 2023.

Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 221 MSEK (348).





Väsentliga händelser under kvartalet

Hexatronic meddelade förändringar i bolagets koncernledning. Jakob Skov, Head of focus area Harsh Environment, blev från och med april 2024 en del av bolagets koncernledning och i juni 2024 tillträdde Pernilla Grennfelt i en ny roll som Head of Investor Relations och anslöt då också koncernledningen.

Årsstämman beslutade för tiden intill slutet av nästa årsstämma om omval av styrelseledamöterna Erik Selin, Helena Holmgren och Jaakko Kivinen, samt om nyval av Magnus Nicolin, Diego Anderson, Linda Hernström och Åsa Sundberg. Magnus Nicolin valdes till styrelseordförande.

Hexatronic har valts av NOVOS FiBER som strategisk partner på den amerikanska marknaden och omfattar Hexatronics helhetslösning för fiber till hemmet (FTTH). Avtalet löper initialt över en period om tre år och förväntas generera försäljning om ca 400 MSEK.





Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets utgång.





VD har ordet

Fortsatt starkt kassaflöde och viss återhämtning inom Fiber Solutions

Andra kvartalet innebar en sekventiell försäljningstillväxt för koncernen om 14 procent. Detta är primärt hänförligt till en viss återhämtning av marknaden för Fiber Solutions och positiva säsongseffekter samt fortsatt god utveckling inom våra nya fokusområden. Det är även glädjande att vår lönsamhet har följt samma riktning under kvartalet, trots fortsatt prispress, och stärktes till 11,0 procent från 9,4 procent under föregående kvartal vilket kan förklaras av ett högre kapacitetsutnyttjande och kostnadsbesparingsprogrammet som vi offentliggjorde i november. Samtidigt fortsätter vår affär att generera ett starkt operativt kassaflöde, som i kvartalet uppgick till 221 MSEK, motsvarande en kassagenerering om 115 procent.

Sekventiellt förbättrad lönsamhet och tillväxt

Andra kvartalet 2023 var bolagets historiskt starkaste kvartal både sett till försäljning och lönsamhet. Jämfört med föregående år minskade försäljningen med 10 procent under andra kvartalet. EBITA-marginalen var 11,0 procent under kvartalet jämfört med 17,9 procent under motsvarande kvartal föregående år. Jämfört med första kvartalet ökade dock försäljningen med 14 procent och EBITA-resultatet med 33 procent vilket innebar en lönsamhetsförbättring med drygt 1,6 procentenheter. Lönsamhetsförbättringen gentemot föregående kvartal drevs av högre volymer i flera av våra fabriker samt av tidigare kommunicerat kostnadsbesparingsprogram, som delvis motverkats av en fortsatt prispress under kvartalet.

Marginellt förbättrad efterfrågan med fortsatt prispress inom Fiber Solutions

I USA såg vi en svagt ökad efterfrågan för både duktförsäljningen inom Blue Diamond Industries samt inom vår systemförsäljning för fiber till hemmet (FTTH). Vi slöt ett avtal om cirka 400 MSEK över tre år med Novus Fiber vilket är ett ytterligare kvitto på styrkan i vårt erbjudande för FTTH-system. För duktförsäljningen såg vi en ökad prispress som vi bedömer kommer att bestå under året. Arbetet med den nya duktfabriken i Utah befinner sig just nu i färdigställandefasen enligt den tidigare kommunicerade planen.

I Europa såg vi fortsatt svag efterfrågan med prispress i de flesta marknader. Marknaderna i Storbritannien och Tyskland var fortsatt svaga under kvartalet.

Försäljningen i APAC utvecklades positivt främst beroende på ett par större projekt.

Nya fokusområden utvecklas fortsatt starkt

Våra nya fokusområden Harsh Environment och Data Center utvecklades positivt med en stark organisk och förvärvsdriven tillväxt under det andra kvartalet. Tillsammans utgör de en väsentlig del av koncernen – cirka 27 procent av försäljningen i det andra kvartalet.

Försäljningen inom Harsh Environment uppgick till 297 MSEK under det andra kvartalet, en ökning från 153 MSEK under motsvarande kvartal föregående år. Ökningen är främst hänförlig till förvärvet av Fibron Cable även om den organiska tillväxten också var stark.

Försäljningen inom Data Center uppgick till 250 MSEK under det andra kvartalet, jämfört med 190 MSEK under motsvarande period föregående år. Ökningen drivs av både organisk tillväxt och förvärvet av USNet. Under kvartalet har vi slagit samman USNet med DCS för att bilda ett starkare bolag inom datacenter i USA. Efter kvartalets utgång ingicks en avsiktsförklaring om att förvärva delar av Isländska Endor för att ytterligare bredda vårt erbjudande inom hårdvara och tjänster för datacentermarknaden, samt för att stärka vår kundbas och närvaro i Island, Sverige och Tyskland.

Som vi tidigare kommunicerat är vår förvärvsagenda primärt fokuserad på att stärka våra erbjudanden och närvaro inom Harsh Environment och Data Center.

Fortsatt minskad nettoskuld och god finansiell flexibilitet

Vi har en fortsatt god finansiell flexibilitet för långsiktigt värdeskapande. Den räntebärande nettoskulden (dvs. exklusive IFRS 16) minskade under kvartalet från 2 102 MSEK till 1 996 MSEK. Under de tre senaste kvartalen har vi minskat den räntebärande nettoskulden med cirka 500 MSEK.

Den räntebärande nettoskulden i förhållande till proforma EBITDA på rullande 12 månader, vilket återspeglar våra bankvillkor, ökade från 1,7 gånger till 1,9 gånger under kvartalet. Inklusive IFRS 16 motsvarar det en ökning från 2,0 gånger till 2,2 gånger under kvartalet. Ökningen beror på en lägre lönsamhet under andra kvartalet jämfört med det rekordstarka andra kvartalet föregående år.

Utsikter för andra halvåret och framöver

Vi bedömer att marknaden inom Harsh Environment och Data Center kommer att vara fortsatt stark under resten av året och lång tid framöver, främst pådrivet av investeringar inom försvar, energi och AI.

Enligt vår tidigare bedömning bedömer vi att marknaden för Fiber Solutions kommer att vara fortsatt svag under det tredje kvartalet med en successivt ökad efterfrågan från den senare delen av 2024. Vi förväntar oss dock en återgång till den säsongsvariation som rådde före pandemin, dvs en lägre aktivitet under det fjärde och det första kvartalet.

Vi fortsätter se starka underliggande strukturella trender som stödjer den fortsatta utbyggnaden av fiberoptiska system globalt.

Orderboken per utgången av det andra kvartalet motsvarade cirka 2,5 månaders försäljning där vi bedömer en normaliserad orderbok är 2 till 3 månader.

Avslutningsvis vill jag välkomna våra nya medlemmar i styrelsen som tillför ökad internationell tyngd och viktig branschexpertis.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa.

Henrik Larsson Lyon

VD och koncernchef Hexatronic Group AB (publ)









Vid frågor, vänligen kontakta:

Henrik Larsson Lyon, VD och Koncernchef, 070-650 34 00

Pernilla Lindén, CFO, 070-877 58 32

Pernilla Grennfelt, Head of Investor Relations, 070-290 99 55

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2024 klockan 07.00.

Hexatronic skapar hållbara nätverk över hela världen. Vi samarbetar med kunder på fyra kontinenter –från teleoperatörer till nätverksägare – och erbjuder ledande, högklassig fiberteknik för alla tänkbara användningsområden. Hexatronic Group (publ) grundades i Sverige 1993 och koncernens är listad på Nasdaq Stockholm. Våra globala varumärken omfattar Viper, Stingray, Raptor, InOne, and Wistom®.

