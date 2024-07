COMMUNIQUE DE PRESSE

Global Bioenergies devient membre du GIFAS

Evry, le 16 juillet 2024 – 17h45 : Après avoir été sélectionné par un jury d’experts, Global Bioenergies annonce rejoindre le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS), et en particulier le club StartAir, dédié aux startups. L’objectif de ce club est d’accélérer la collaboration entre les startups et les entreprises de la filière aéronautique et spatiale française.

Le GIFAS, qui compte à ce jour 482 adhérents représentant l’ensemble de la filière aéronautique française, a pour mission de coordonner les actions de la filière, défendre ses intérêts et promouvoir son savoir-faire.

Global Bioenergies, grâce à son procédé technologique unique et innovant qui permet de produire concomitamment des bio-SAF et des e-SAF (Sustainable Aviation Fuels, ou Carburants d’Aviation Durables), apporte une nouvelle solution pour décarboner le secteur de l’aéronautique, un des enjeux majeurs du secteur dans les années à venir.

Pour rappel, la réglementation européenne RefuelEU impose à tous les avions décollant depuis l’Union Européenne d’incorporer dans leurs réservoirs 2% de SAF dès 2025, puis 6% en 2030 pour finalement atteindre, après d’autres paliers intermédiaires, 70% en 2050. Selon le sous-mandat dédié, l’e-SAF devra déjà représenter 1/5e de cette incorporation en 2030, et la moitié en 2050. Près de 30 millions de tonnes de SAF seront ainsi nécessaires rien que pour l’Union Européenne.

Philippe Gautier, Président de StartAir, affirme : « Nous sommes ravis d’accueillir au sein de StartAir, le club des startups du GIFAS, Global Bioenergies, une entreprise actrice de l’innovation française, et de permettre ainsi à l’ensemble de la filière aéronautique de bénéficier de nouvelles avancées technologiques majeures dans le domaine des e-SAF. Ceux-ci offrent, en effet, au secteur aérien des perspectives supplémentaires de décarbonation. »

Marc Delcourt, cofondateur et Directeur Général de Global Bioenergies, ajoute : « Cette intégration témoigne de la reconnaissance dont bénéficie notre société en tant qu’acteur qui compte dans le devenir du secteur aéronautique. Notre objectif est de travailler en pleine collaboration avec les acteurs de la filière pour pouvoir proposer de vraies solutions de décarbonation, et lutter ensemble contre le réchauffement climatique. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies substitue des produits d’origine pétrolière par des produits d’origine naturelle. En quête de naturalité sans compromis sur la performance, les acteurs de la cosmétique sont les premiers clients de la Société. Dès 2027, la Société exploitera son procédé innovant dans une usine de grande envergure. A horizon 2030, la Société prévoit de devenir un des leaders de l’immense marché émergent des carburants d’aviation durables afin de lutter contre le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE). L’Oréal est son premier actionnaire avec 13,5% du capital.

GLOBAL BIOENERGIES

+33 (0)1 64 98 20 50

martin.stephan@global-bioenergies.com







NewCap – Relations investisseurs

Louis-Victor Delouvrier

Aurélie Manavarere

globalbioenergies@newcap.eu



+33 (0)1 44 71 94 94







NewCap – Relations Médias







Nicolas Merigeau

globalbioenergies@newcap.eu

+33 (0)1 44 71 94 98

