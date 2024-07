Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE - SISÄPIIRITIETO 16.7.2024 klo 19.00

Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Verkkokauppa.com laskee vuoden 2024 tulosohjeistusta ja antaa ennakkotietoja vuoden ensimmäisen puoliskon taloudellisesta kehityksestä

Verkkokauppa.comin markkinaympäristö on pysynyt haastavana vuonna 2024. Talouden ja markkinan palautuminen on ollut odotettua hitaampaa ja matalan kuluttajaluottamuksen myötä asiakkaat lykkäävät ostopäätöksiään erityisesti harkinnanvaraisissa hankinnoissa, kuten kuluttajaelektroniikassa. Vaisun kysynnän takia markkinakehitystä on ohjannut myös hyvin hintavetoinen kampanjointi. Tämän takia olemme päivittäneet taloudellista ohjeistustamme vuodelle 2024.

Uusi tulosohjeistus vuodelle 2024:

Verkkokauppa.com odottaa vuoden 2024 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liiketuloksen (vertailukelpoinen EBIT) jäävän vuodesta 2023 (2023 liikevaihto oli 502,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 6,1 milj. euroa), ellei markkinassa tapahdu positiivista käännettä toisella vuosipuoliskolla.

Tulosohjeistus sisältää epävarmuustekijöitä liittyen ostovoiman ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin. Liiketoimintamme on osin kausiluontoista ja liikevaihto ja tulos ovat paljolti riippuvaisia viimeisen neljänneksen myynnistä.

Aikaisempi, 8.2.2024 julkaistu tulosohjeistus vuodelle 2024:

Verkkokauppa.com odottaa vuoden 2024 liikevaihdon pysyvän vuoden 2023 tasolla (2023: 502,9 miljoonaa euroa) ja vertailukelpoisen liikevoiton (vertailukelpoinen EBIT) kasvavan vuodesta 2023 (2023: 6,1 miljoonaa euroa).

Ennakkotietona alustavia avainlukuja yhtiön vuoden 2024 tammi-kesäkuun ja toisen neljänneksen kehityksestä (luvut ovat tilintarkastamattomat)

Verkkokauppa.comin vuoden 2024 toisen neljänneksen liikevaihto oli 105,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos (vertailukelpoinen EBIT) oli -1,7 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -0,3 miljoonaa euroa.

Milj. euroa 4-6/2024 4-6/2023 Muutos 1-6/2024 1-6/2023 Muutos Liikevaihto 105,5 112,8 -6,5 % 213,5 234,8 -9,1 % Liiketulos -2,0 0,8 -2,8 milj. e -2,4 0,9 -3,3 milj. e Vertailukelpoinen liiketulos -1,7 1,0 -2,7 milj. e -1,2 2,3 -3,5 milj. e

Verkkokauppa.com Oyj julkistaa vuoden 2024 tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen 18.7.2024 noin klo 8. Hiljaisen jakson vuoksi emme kommentoi ennakkotietoja tuloksesta ennen osavuosikatsauksen julkaisemista.

Verkkokauppa.com Oyj

Lisätietoja:

Jesper Blomster, talousjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj

sähköposti jesper.blomster@verkkokauppa.com

Puh. 040 570 3083

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations and Corporate Communications, Verkkokauppa.com Oyj

sähköposti marja.makinen@verkkokauppa.com

puh. 040 671 2999

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 1,7 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.

Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli 503 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 700 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.