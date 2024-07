La série de podcasts United Renewables franchit le cap des 50 épisodes : Un plan de développement durable pour les chefs d’entreprise de demain

Chris Caldwell de United Renewables accueille le professeur Michael Jacobites pour le tout premier épisode du podcast Conversations sur le climat.

DOUGLAS, Île de Man, 16 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- United Renewables est fière d’annoncer une étape importante dans sa mission consistant à donner aux chefs d’entreprise les moyens de créer un avenir durable d’ici 2030, avec la publication du 50e épisode de sa série de podcasts révolutionnaires. Cette réalisation forme un guide complet des pratiques commerciales durables, présentant les points de vue de 50 universitaires et chefs d’entreprise internationaux qui façonnent l’avenir des entreprises et du développement durable.

La série de podcasts, qui vise à préparer les dirigeants à devenir des chefs d’entreprise durables d’ici à 2030, est devenue une ressource essentielle pour les entrepreneurs et les cadres qui cherchent à intégrer le développement durable dans leurs stratégies commerciales. Avec 50 épisodes disponibles à ce jour, United Renewables a créé une base de connaissances inestimable :

Des stratégies éprouvées pour réduire l’empreinte carbone tout en augmentant la rentabilité Des solutions innovantes pour relever les défis environnementaux les plus pressants du monde Des histoires inspirantes de chefs d’entreprise qui ont réussi à intégrer le développement durable dans leurs activités Des points de vue d’experts sur les dernières tendances et technologies qui façonnent l’avenir de l’entreprise durable Des connaissances d’experts provenant de professeurs de renommée mondiale et d’autorités en matière de climat et de développement durable



Chris Caldwell, directeur général de United Renewables, fait part de son enthousiasme : « Nous sommes ravis de franchir cette étape importante et nous sommes reconnaissants de l’accueil enthousiaste que nous a réservé notre public. Aujourd’hui, les entrepreneurs et les dirigeants sont confrontés à une série de défis sans précédent, allant des chaînes d’approvisionnement perturbées et des modèles de vente volatiles aux implications profondes du changement climatique. La pandémie de COVID-19 a encore compliqué ces questions, soulignant la nécessité d’une orientation visionnaire stratégique. Notre série de podcasts répond à ce besoin, en servant de feuille de route complète pour les entreprises qui cherchent à naviguer dans le réseau complexe des défis et des opportunités liés au climat. En partageant l’expertise d’autorités de renommée mondiale, nous souhaitons donner aux chefs d’entreprise les moyens de s’adapter, d’innover et de prospérer dans un monde en mutation rapide, afin de favoriser un avenir plus durable pour tous d’ici à 2030. »

