EssilorLuxottica signe un accord pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans Heidelberg Engineering, et continue ainsi de renforcer sa présence dans la med-tech

Cet accord, qui ouvrira de nouvelles opportunités de croissance pour Heidelberg Engineering,

confirme l’engagement d’EssilorLuxottica à redéfinir les standards de l’industrie optique et à améliorer la qualité des soins offerts aux patients

Paris, France, et Heidelberg, Allemagne (17 juillet 2024 – 8h00) – EssilorLuxottica et Heidelberg Engineering annoncent la signature d’un accord pour l’acquisition d’une participation de 80 % dans Heidelberg Engineering, une société allemande spécialisée dans les technologies de diagnostic et de visualisation chirurgicale numérique ainsi que dans les solutions informatiques de santé au service de l’ophtalmologie médicale. S’appuyant sur l’expertise historique d’EssilorLuxottica dans la conception et la fabrication d’instruments et de solutions de santé visuelle pour les professionnels de la vue, cet accord marque une nouvelle étape de la stratégie du Groupe et de son parcours med-tech.

Fondé en 1990 par le docteur Gerhard Zinser et Christoph Schoess, Heidelberg Engineering dispose d’une vaste expertise technologique et scientifique dans les domaines de la tomographie par cohérence optique (OCT), du traitement et de l’analyse d’images en temps réel, de l’analyse de données à grande échelle et de la visualisation chirurgicale numérique. Expertise qu’il met au profit des professionnels de santé, des scientifiques et des chercheurs dans plusieurs domaines de l’ophtalmologie.

Avec une présence dans plus de 100 pays, Heidelberg Engineering est depuis plus de trente ans une référence dans le diagnostic précoce de maladies oculaires telles que la dégénérescence maculaire liée à l’âge et le glaucome. Au sein d’EssilorLuxottica, Heidelberg Engineering continuera de servir le marché sous sa marque bien établie, et d’offrir les solutions innovantes ainsi que le niveau d’expertise attendus et reconnus par ses clients.

« L’acquisition de Heidelberg Engineering, une entreprise réputée pour son expertise dans la détection et le diagnostic précoces, s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’EssilorLuxottica, nous permettant de renforcer notre présence dans la med-tech. Guidé par une forte culture de recherche et développement et une poursuite constante de l'excellence, Heidelberg Engineering partage nos valeurs. En nous appuyant sur les capacités de notre Groupe dans l’industrie optique – de la logistique à la fabrication, en passant par la distribution globale – nous sommes engagés à soutenir la croissance à long terme de Heidelberg Engineering tout en améliorant l'expérience des médecins et des patients », ont déclaré Francesco Milleri, Président-Directeur Général, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d’EssilorLuxottica.

« L'innovation et la qualité ont été des moteurs clés pour Heidelberg Engineering depuis que Gerhard Zinser et moi avons fondé l'entreprise il y a 35 ans », a commenté Christoph Schoess, co-fondateur et Directeur Général de Heidelberg Engineering. « Notre mission a toujours été de développer des produits en mesure de fournir des informations complètes, précises et cliniquement pertinentes pour aider les ophtalmologistes à obtenir de meilleurs résultats pour leurs patients. Nos objectifs futurs incluent l'amélioration de la qualité des images grâce à une plus haute résolution, l'élargissement des applications des technologies d'imagerie et l'intégration de solutions d'IA dans la plateforme HEYEX en pleine expansion. Nous sommes ravis qu'EssilorLuxottica, un leader mondial des soins de la vue, adhère à notre vision de créer un système de soins partagés allant de la recherche à la surveillance à domicile. Ensemble, nous sommes uniquement positionnés pour faire progresser considérablement les soins aux patients et améliorer les résultats cliniques. »

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2024, sous réserve des approbations réglementaires et autres conditions de clôture d'usage.

Pièce jointe