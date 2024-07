EssilorLuxottica signe un accord avec VF Corporation

pour l’acquisition de Supreme®

Paris, France, et Denver, Colorado, Etats-Unis (17 juillet 2024 – 8h00) – EssilorLuxottica, un leader mondial de l’industrie optique, et VF Corporation (NYSE : VFC), un leader mondial de l’habillement, des chaussures et des accessoires « lifestyle », annoncent la signature d’un accord en vue de l’acquisition par EssilorLuxottica de la marque Supreme® auprès de VF, pour un montant total de 1,5 milliard de dollars comptants.

Francesco Milleri, Président-Directeur Général, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d’EssilorLuxottica, ont déclaré : « Nous voyons une opportunité incroyable à intégrer une marque emblématique telle que Supreme® au sein de notre Groupe. Parfaitement en ligne avec notre parcours d’innovation et de développement, cette acquisition nous offre un accès direct à de nouveaux publics, modes d’expression et approches créatives. Avec sa signature unique, son approche commerciale directe et son expérience client propre – un modèle que nous avons à cœur de préserver – Supreme® aura toute sa place au sein de notre portefeuille de marques propres, tout en complétant celui de nos marques sous licence. La marque sera idéalement positionnée pour tirer parti de l’expertise, des compétences et de la plateforme opérationnelle de notre Groupe. »

Bracken Darrell, Président-Directeur Général de VF, a commenté : « Au sein de VF, Supreme® a renforcé sa présence dans des marchés clés tels que la Chine et la Corée du Sud et a renoué avec une croissance solide. Cependant, compte tenu du modèle commercial unique de Supreme® et du modèle de business intégré de VF, nous avons conclu suite à la révision stratégique de notre portefeuille que les synergies entre Supreme® et VF sont limitées, rendant la cession inéluctable. Aux côtés des autres marques iconiques du portefeuille d’EssilorLuxottica, Supreme® et ses collaborateurs talentueux seront idéalement positionnés pour poursuivre leur réussite. Alors que nous cherchons toujours à ajuster le portefeuille de VF, cette cession nous offre une plus grande flexibilité financière. Elle s’inscrit aussi dans notre programme global visant à soutenir la croissance à long terme de notre société et à optimiser notre niveau d’endettement. »

James Jebbia, fondateur de Supreme®, a ajouté : « Nous avons trouvé dans EssilorLuxottica un partenaire unique qui comprend la nécessité de rester fidèle à l’ADN de la marque et de continuer à opérer et croître comme nous l’avons fait au cours des trente dernières années. Cette opération nous permet de nous concentrer sur la marque, sur nos produits et nos clients, tout en posant les jalons pour un succès à long terme. »

La cession devrait être finalisée avant la fin de 2024, sous réserve des approbations réglementaires et autres conditions usuelles. Supreme® exerce ses activités principalement en ligne et opère un réseau de 17 magasins aux États-Unis, en Asie et en Europe. La cession de Supreme® devrait avoir un effet dilutif sur le bénéfice par action de VF pour l’exercice 2025.

J.P. Morgan et Latham & Watkins agissent à titre respectivement de conseiller financier exclusif et de conseiller juridique auprès d’EssilorLuxottica. Goldman Sachs & Co. LLC agit à titre de conseiller financier principal et UBS agit à titre de conseiller financier auprès de VF. Davis Polk & Wardwell LLP agit à titre de conseiller juridique auprès de VF.

