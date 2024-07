EssilorLuxottica firma un accordo con VF Corporation

per l’acquisizione di Supreme®

Parigi, Francia e Denver, Colorado, Stati Uniti (17 luglio 2024, ore 8:00) – EssilorLuxottica, leader globale nel settore dell’ottica, e VF Corporation (NYSE: VFC), leader globale nel settore abbigliamento, calzature e accessori lifestyle, hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione del marchio Supreme® da parte di EssilorLuxottica da VF per 1,5 miliardi di dollari per cassa.

Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, hanno commentato: “L’ingresso nel nostro Gruppo di un marchio iconico come Supreme® rappresenta per noi un’incredibile opportunità. Supreme® si allinea perfettamente al nostro percorso di innovazione e crescita, offrendoci una connessione diretta con nuovi pubblici, linguaggi e dimensioni creative. Con un’identità unica e con un approccio commerciale e un’esperienza d’acquisto totalmente orientati al consumatore, un modello di business che vogliamo preservare, Supreme® avrà una posizione di rilievo all’interno del nostro portafoglio marchi di proprietà, completando quello dei brand in licenza, e potrà beneficiare dell’esperienza, delle competenze e del network produttivo del nostro Gruppo”.

Bracken Darrell, Presidente e Amministratore Delegato di VF, ha dichiarato: “Con VF, Supreme® ha rafforzato la propria presenza in mercati strategici come la Cina e la Corea del Sud ed è tornata a registrare una solida crescita. Nonostante ciò, dato il modello di business peculiare del brand e il modello integrato di VF, a seguito di una revisione strategica del nostro portafoglio, abbiamo ritenuto che le sinergie tra Supreme® e VF sono limitate, il che rende quest’operazione un passo naturale. Accanto agli altri importanti marchi del portafoglio di EssilorLuxottica, Supreme® e il suo team di talenti potranno continuare a portare avanti il loro percorso con successo”. Darrell ha continuato: “Continueremo a valutare periodicamente nuove opportunità per ottimizzare il portafoglio di VF, ma questa operazione ci offre oggi una maggiore flessibilità di bilancio, supportando anche la nostra più ampia strategia per posizionare al meglio l’azienda per una crescita di lungo periodo con livelli di debito normalizzati”.

James Jebbia, fondatore di Supreme®, ha commentato: “In EssilorLuxottica abbiamo trovato un partner unico che ha compreso che diamo il meglio quando rimaniamo fedeli a noi stessi, continuando a lavorare e a crescere come abbiamo fatto negli ultimi 30 anni. Potremo così mantenere l’attenzione sul marchio, sui nostri prodotti e sui nostri clienti per rafforzare il nostro successo nel lungo periodo”.

L’operazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2024 ed è soggetta alle consuete condizioni di mercato e all‘approvazione delle autorità regolatorie competenti. Il marchio Supreme® opera attraverso un business digital-first e con 17 negozi tra Stati Uniti, Asia ed Europa. Si prevede che la vendita di Supreme® avrà un effetto diluitivo sugli utili per azione di VF nell’anno fiscale 2025.

J.P. Morgan e Latham & Watkins hanno agito rispettivamente come consulente finanziario esclusivo e consulente legale per EssilorLuxottica. Goldman Sachs & Co. LLC ha agito come lead financial advisor per VF, insieme a UBS che ha agito in qualità di consulente finanziario per VF. Davis Polk & Wardwell LLP ha agito come consulente legale di VF.

