Teade võlakirjade lunastamisest

Bigbank AS teatab, et on lunastanud 5000 „BIGBANK 6,5% ALLUTATUD VÕLAKIRI 17-2027“ võlakirja ISIN EE3300111400 väljalaskehinnas kokku 5 000 000 eurot ning on esitanud Eesti Väärtpaberite Keskregistrile taotluse võlakirjade kustutamiseks registrist.

Võlakirjad kandsid intressi 6.5% kalendriaastas. Iga võlakirja väljalaskehind oli 1000 eurot ning võlakirjade lunastuspäev oli 28.12.2027.

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 2,5 miljardit eurot.