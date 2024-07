Zum ersten Mal im Nahen Osten korrigiert eine endoskopische In-Utero-Operation am KFSHRC einen Rückenmarksdefekt bei einem 26 Wochen alten Fötus

RIAD, Saudi-Arabien, July 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) in Riad hat erfolgreich eine lebensverändernde Operation an einem 26 Wochen alten Fötus durchgeführt, um einen angeborenen Wirbelsäulendefekt zu korrigieren. Dieser bahnbrechende Eingriff – der erste seiner Art im Nahen Osten – wurde mithilfe der fetalen endoskopischen Chirurgie durchgeführt und gab der Familie neue Hoffnung und Erleichterung. Die frühe Intervention zielt nicht nur darauf ab, die zukünftige Gesundheit und Entwicklung des Babys zu fördern, sondern verringert auch die Wahrscheinlichkeit komplexer Operationen nach der Geburt. Die Mutter, die bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit und Stärke bewiesen hat, wurde bei guter Gesundheit entlassen und wird ihre Schwangerschaft unter sorgfältiger ärztlicher Aufsicht fortsetzen.



Das Ärzteteam führte den intrauterinen Eingriff durch, um den Fötus für den Rest der Schwangerschaft in der Gebärmutter zu halten und seine Chancen auf eine gesunde Entwicklung zu erhöhen. Bei der Operation wurde ein Endoskop für Föten eingesetzt, mit dem drei kleine Einschnitte in der Gebärmutter von jeweils nicht mehr als 2 Millimetern am Rückens des Fötus vorgenommen wurden. Der Fötus wurde während der gesamten Operation mit Ultraschall überwacht. Der angeborene Defekt wurde erfolgreich repariert, sodass das Rückenmark nun vollständig geschützt ist.

Dr. Saud Alshanafey, der leitende Chirurg und Direktor des Programms für fetale Diagnostik und Therapie, kommentierte das Ergebnis wie folgt: „Dieser Erfolg spiegelt den bedeutenden medizinischen Fortschritt in der fetalen Chirurgie wider und unterstreicht das Engagement des KFSHRC, die höchsten Standards in der Gesundheitsversorgung zu bieten, um die Lebensqualität für Föten und ihre Familien im Königreich und darüber hinaus zu verbessern.“ Er erklärte, dass der traditionelle Ansatz bei Spina bifida darin besteht, das Kind erst nach der Geburt zu operieren, um Infektionen im Nervensystem zu verhindern. Jedoch kann diese Methode neurologische Komplikationen, die durch die Freilegung des Rückenmarks während der Schwangerschaft entstehen, nicht vollständig verhindern.

Dr. Saud Alshanafey wies darauf hin, dass die Neuartigkeit dieses Verfahrens darin besteht, den angeborenen Defekt mit einem minimal-invasiven fetalen Endoskop durch Schnitte von nicht mehr als 2 Millimetern zu reparieren, wodurch die Notwendigkeit einer Öffnung der Gebärmutter vermieden wird, was sich positiv auf den Gesundheitszustand der Mutter und die Schwangerschaft auswirkt.

Spina bifida ist ein weltweit verbreiteter angeborener Defekt, der bei 1 von 1.000 bis 2.000 Geburten auftritt. Er führt dazu, dass das Rückenmark dem Fruchtwasser ausgesetzt wird und die Nerven der unteren Gliedmaßen, der Blase und des unteren Verdauungssystems beeinträchtigt werden. Dies kann mit einem Wasserkopf einhergehen, der zu Bewegungsstörungen, neurologischen Dysfunktionen und Problemen beim Wasserlassen führt.

Spina bifida tritt auf, wenn sich die Wirbelsäule und das Rückenmark beim Fötus nicht richtig ausbilden, weil sich das Neuralrohr, das für die Entwicklung des fötalen Gehirns, des Rückenmarks und des dazugehörigen Gewebes in den ersten Wochen der Schwangerschaft verantwortlich ist, nicht vollständig schließt.

Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre wurde zum zweiten Mal in Folge auf den ersten Platz im Nahen Osten und Afrika und den 20. Platz weltweit in der Liste der 250 besten akademischen medizinischen Zentren der Welt gesetzt und als wertvollste Marke des Gesundheitswesens im Königreich und im Nahen Osten anerkannt, so das Ranking von Brand Finance für 2024. Außerdem wurde es im selben Jahr von der Zeitschrift Newsweek zu den 250 besten Krankenhäusern der Welt gezählt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Hr. Essam AlZahrani, Acting Director of Media Affairs, 0555254429

Hr. Abdullah Alown, Director of Media Coordination, 0556294232

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/49a37d58-c384-446d-ae21-4c97c6987144