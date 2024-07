Verwaltungsratswahl des GMAC bestätigt Kontinuität und Engagement für das Gemeinwohl

RESTON, Virginia, July 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Graduate Management Admission Council (GMAC), eine gemeinnützige Vereinigung, die mehr als 200 weiterführende Wirtschaftshochschulen auf der ganzen Welt vertritt, hat heute die Wahl von Itziar de Ros, Associate Dean of Advancement and Engagement an der IESE Business School, für ihre erste volle Amtszeit und die Wiederwahl von François Ortalo-Magné, Dekan der London Business School, für eine weitere Amtszeit von vier Jahren in den Verwaltungsrat bekanntgegeben. Darüber hinaus wurde Jay Nibbe, ehemaliger Global Vice Chair of Markets bei EY, für eine zweite Amtszeit wiederbestellt. Alle drei Mitglieder begannen ihre neue Amtszeit am 1. Juli 2024.

Mit der Bestätigung der Kontinuität des Verwaltungsrats des GMAC durch die Mitgliedshochschulen wird auch das Engagement für die Mission der Organisation bekräftigt, die darin besteht, potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten mit Talent und Ambitionen für eine Karriere in der Wirtschaft sowie Hochschulfachleuten zu dienen, die sich für ganzheitliche Zulassungspraktiken einsetzen, um ein integratives Klassenzimmer zu schaffen und gleichzeitig ihren Studierenden eine qualitativ hochwertige Ausbildung und Dienstleistungen zu bieten.

„Seit sieben Jahrzehnten sind wir dafür bekannt, dass wir Wirtschaftshochschulen Bewertungsinstrumente zur Verfügung stellen, die Aufschluss darüber geben, ob angehende Studierende für die akademischen Anforderungen ihrer Studiengänge bereit sind. Ebenso wichtig ist es, dass wir die Fachleute in den Hochschulen in den neuesten Marketing- und Rekrutierungsansätzen weiterbilden, um die globale Kandidatenpipeline zu vertiefen, dass wir sicherstellen, dass unser Konferenz- und Veranstaltungsprogramm robust bleibt und den unmittelbaren Bedürfnissen der Branche entspricht, und dass wir die Hochschulen weiterhin über die Erkenntnisse informieren, die wir über die Pipeline durch unsere Forschung gewinnen, die tiefer in spezielle Segmente und globale Regionen eindringt“, so Joy Jones, CEO von GMAC. „Unser neu bestätigter Verwaltungsrat und unsere Mitarbeitenden auf allen Kontinenten erkennen an, dass wir langfristig sowohl in die Wirtschaftshochschulen als auch in die Kandidatinnen und Kandidaten, die sie besuchen wollen, investieren. Wir sind nach wie vor bestrebt, die Vision einer Welt zu verwirklichen, in der jeder talentierte Mensch von der für ihn besten wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung profitieren kann, denn wir wissen, dass Absolventinnen und Absolventen von Wirtschaftshochschulen motiviert sind, sich einigen unserer größten Herausforderungen zu stellen.“

GMAC-Programme, -Produkte und -Dienstleistungen sind weit verbreitet, und die Organisation ergreift zusätzliche Maßnahmen, um sicherzustellen, dass jeder, der etwas erreichen will, eine Chance hat. GMAC engagiert sich seit Jahrzehnten für die Förderung von Talenten ohne Ausgrenzung. Vor 30 Jahren war GMAC Mitbegründer von The PhD Project, einer Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Vielfalt in der Belegschaft durch eine veränderte Repräsentation in den Fakultäten positiv zu beeinflussen, und unterstützt seit 20 Jahren die Forté Foundation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Frauen durch den Zugang zu wirtschaftswissenschaftlicher Ausbildung und Möglichkeiten zu erfolgreichen Karrieren zu verhelfen. Die Spenden für diese und andere Organisationen in der Pipeline haben die Marke von 6 Mio. USD überschritten. Im dritten Jahr seines Bestehens hat das G MAT Talent and Opportunity Scholarship Dutzenden von Bewerberinnen und Bewerbern aus unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen in Europa geholfen, die Inklusion an Wirtschaftshochschulen zu fördern. GMAC Tours veranstaltet virtuelle und persönliche Spotlight-Veranstaltungen speziell für MBA-Bewerberinnen und Bewerber aus der Veteranen-Community in Zusammenarbeit mit Service to School , einer gemeinnützigen Organisation, die Militärveteranen und Angehörigen der Streitkräfte kostenlose Bewerbungsberatung für weiterführende Hochschulen anbietet, sowie für schwarze, hispanische und indianische Bewerber in Zusammenarbeit mit Management Leadership for Tomorrow, einer gemeinnützigen Organisation, die sich auf den Aufbau vielfältiger Führungspersönlichkeiten und gerechter Arbeitsumgebungen konzentriert. In seinem Bestreben, die Gemeinden, in denen er tätig ist, positiv zu beeinflussen, hat der GMAC auf seiner Jahreskonferenz im letzten Monat eine Serviceaktivität als Teil des Programms für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeführt, um Studierende in der Gegend von New Orleans zu unterstützen.

„Im Jahr 2023 hat der GMAC eine Erklärung zur nachhaltigen Entwicklung abgegeben. Eines unserer Ziele ist es, zu Wachstum und Gleichberechtigung in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, beizutragen und gleichzeitig die Umwelt zu schützen, in der wir arbeiten. Ich bin beeindruckt davon, wie der GMAC sich bemüht hat, zusammen mit der Gemeinschaft der Wirtschaftshochschulen und der Gesellschaft insgesamt zu wachsen und ihr etwas zurückzugeben, indem er sich für den Aufbau eines integrativen und qualitativ hochwertigen Ökosystems der Business Education einsetzt“, so Themin Suwardy, Associate Provost of Postgraduate Professional Education an der Singapore Management University und Vorsitzender des Verwaltungsrats des GMAC.

Der GMAC dankt auch seinem scheidenden Vorstandsmitglied Yuan Ding, Cathay Capital Chair Professor für Rechnungswesen an der CEIBS (China Europe International Business School), für seine kontinuierliche Unterstützung der Mission des GMAC in den letzten vier Jahren.

Über den GMAC

Der Graduate Management Admission Council (GMAC) ist ein zielorientierter Verband führender Wirtschaftshochschulen mit postgradualen Studiengängen auf der ganzen Welt. Der GMAC bietet erstklassige Forschung, Branchenkonferenzen, Rekrutierungstools und Bewertungen für Akteure im Bereich der postgradualen Managementausbildung sowie Ressourcen, Veranstaltungen und Dienstleistungen, die Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrem Weg durch die Hochschulausbildung unterstützen. Der Graduate Management Admission Test™ (GMAT™), der vom GMAC entwickelt und durchgeführt wird, ist die am weitesten verbreitete Prüfung für Wirtschaftshochschulen.

Mehr als 12 Millionen Studieninteressierte vertrauen jedes Jahr auf die Plattformen des GMAC, darunter mba.com, GMAC Tours und BusinessBecause, um sich über MBA- und Business-Master-Programme zu informieren, mit Hochschulen auf der ganzen Welt in Verbindung zu treten, sich auf Prüfungen vorzubereiten und anzumelden und Ratschläge zu erhalten, wie sie ihre wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildungs- und Karriereziele erfolgreich erreichen können. Der GMAC ist eine globale Organisation mit Niederlassungen in China, Indien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten.

