Elección de directorio de GMAC afirma continuidad e impulso de negocios permanente

RESTON, Virginia, July 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Consejo de Admisión de Posgrado en Administración (GMAC, por sus siglas en inglés), una asociación no lucrativa que representa a más de 200 escuelas de negocios de posgrado en todo el mundo, anunció hoy la elección de Itziar de Ros, decana asociada de avance y participación en IESE Business School, para su primer mandato completo y la reelección de François Ortalo-Magné, decano de London Business School, para otro mandato de cuatro años en su directorio. Además, Jay Nibbe, exvicepresidente global de mercados de EY, fue reelegido para un segundo mandato. Los tres comenzaron su nuevo mandato el 1ro. de julio de 2024.



Con la continuidad del directorio de GMAC confirmada por sus escuelas miembros, también reitera su compromiso con la misión de la organización de servir a posibles candidatos con talento y aspiraciones en carreras de negocios y profesionales escolares apasionados por las prácticas de admisión holísticas para construir un salón de clase inclusivo al mismo tiempo ofrecen servicios y educación de alta calidad a sus alumnos.

"Durante siete décadas, hemos sido conocidos por ofrecer a las escuelas de negocios herramientas de evaluación que ofrecen una perspectiva de la preparación de un estudiante potencial para el rigor académico de sus programas. Igualmente importante es cómo también educamos a los profesionales escolares en los últimos enfoques de marketing y reclutamiento para profundizar la cartera global de candidatos, garantizar que nuestro plan de estudios de conferencias y eventos siga siendo sólido y aborde las necesidades inmediatas del sector, y continuar informando a las escuelas sobre lo que estamos aprendiendo acerca de la cartera de candidatos a través de nuestra investigación que profundiza en segmentos especiales y regiones globales", dijo Joy Jones, director ejecutivo de GMAC. "Nuestro directorio recién confirmado, junto con nuestro personal en todos los continentes, reconoce nuestra inversión a largo plazo en las escuelas de negocios, así como en los candidatos que aspiran a ingresar en ellas. Continuamos impulsados hacia la realización de la visión de un mundo donde cada persona talentosa se puede beneficiar de la mejor educación de negocios para ellos, sabiendo que los graduados de escuelas de negocios están motivados para asumir algunos de nuestros mayores desafíos".

Los programas, productos y servicios de GMAC están ampliamente disponibles, y la organización toma medidas adicionales para garantizar que todas las personas con aspiraciones tengan oportunidades. El compromiso de GMAC de cultivar una cartera de talentos inclusivos abarca décadas. Hace 30 años, GMAC cofundó The PhD Project, una organización con el objetivo de impactar positivamente en la diversidad de la fuerza laboral cambiando la representación del cuerpo docente, y durante 20 años apoya a la Forté Foundation, cuya misión es impulsar a las mujeres a carreras exitosas a través del acceso a educación empresarial y oportunidades. Las donaciones a estas y otras organizaciones de la cartera superan los $ 6 millones. Ya en su tercer año, la GMAT Talent and Opportunity Scholarship ha beneficiado a docenas de aspirantes a escuelas de negocios de comunidades subrepresentadas en Europa para promover la inclusión de las escuelas de negocios. GMAC Tours organiza eventos destacados virtuales y presenciales específicamente para candidatos de MBA en la comunidad de veteranos en asociación con Service to School, una organización no lucrativa que ofrece asesoramiento gratuito sobre solicitudes para escuelas de posgrado a veteranos militares y miembros del servicio, y para candidatos negros, hispanos y nativos americanos en asociación con Management Leadership for Tomorrow, una organización no lucrativa que se enfoca en la creación de líderes diversos y espacios de trabajo equitativos. En su deseo de impactar positivamente en las comunidades en las que opera, GMAC presentó una actividad de servicio como parte del programa en la Conferencia Anual de GMAC del mes pasado para que todos los asistentes apoyen a los estudiantes en el área local de Nueva Orleans.

"En 2023, GMAC emitió una declaración de desarrollo sostenible y uno de nuestros objetivos es contribuir al crecimiento y la igualdad en las comunidades a las que servimos mientras cuidamos el medio ambiente donde operamos. Me impresiona cómo GMAC se ha esforzado por crecer junto con, y retribuir a, nuestra comunidad de escuelas de negocios y nuestra sociedad en general, a través de esfuerzos para construir un ecosistema de educación empresarial inclusivo y de calidad ", dijo Themin Suwardy, rectora asociada de educación profesional de posgrado en la Universidad de Administración de Singapur y presidenta de la Junta de GMAC.

GMAC también reconoce y agradece a su miembro del directorio saliente, Yuan Ding, profesor de contabilidad de Cathay Capital en CEIBS (China Europe International Business School), por su continuo apoyo a la misión de GMAC en los últimos cuatro años.

Acerca de GMAC

El Graduate Management Admission Council (GMAC - Consejo de Admisión de Posgrado en Administración), es una asociación orientada a su misión formada por las escuelas de posgrado en administración de negocios líderes mundiales. GMAC ofrece investigación de talla mundial, conferencias del sector, herramientas de reclutamiento y evaluaciones para el sector de educación de posgrado en administración, así como recursos, eventos y servicios que ayudan a guiar a los candidatos a través de su trayectoria hacia la educación superior. De propiedad y administrada por GMAC, el examen Graduate Management Admission Test® (GMAT®) es la evaluación de escuela de postgrado más utilizada.

Más de 12 millones de estudiantes potenciales al año confían en las plataformas de GMAC, incluyendo mba.com, GMAC Tours, y BusinessBecause, para obtener información sobre programas de MBA y maestría en administración de negocios, conectarse con escuelas en todo el mundo, prepararse e inscribirse para los exámenes y obtener asesoramiento sobre como alcanzar con éxito sus metas de educación y carreras en negocios. GMAC es una organización mundial con oficinas en China, India, Reino Unido y Estados Unidos.

www.gmac.com

