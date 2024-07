Shafaq Hedstrom rejoint Cologix en tant que chef de la stratégie énergétique

DENVER, 17 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix, le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge, a annoncé aujourd'hui la nomination de Shafaq Hedstrom au poste de chef de la stratégie énergétique. Dans ce nouveau rôle, Shafaq rejoindra l'équipe de direction de Cologix et se concentrera sur la stratégie énergétique de Cologix. Shafaq Hedstrom sera responsable du développement et de la mise en œuvre de solutions énergétiques innovantes pour permettre à Cologix de réaliser sa feuille de route en matière de croissance stratégique, conformément à notre engagement envers le développement durable.



« Nous sommes ravis d'accueillir Shafaq au sein de l'équipe de direction de Cologix », a déclaré Dawn Smith, présidente de Cologix. « Avec plus de 18 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie, le leadership de Shafaq en matière de solutions énergétiques innovantes, d'exécution de projets à grande échelle et de développement de partenariats stratégiques améliorera considérablement notre capacité à répondre aux besoins en énergie de nos clients dans l'environnement à forte croissance actuel. »

Alors que les entreprises recherchent des partenaires de colocation et d'interconnexion de confiance pour permettre leur croissance, Shafaq approfondira les relations de Cologix avec nos fournisseurs d'énergie et évaluera l'état de préparation pour le déploiement commercial de différentes technologies pour diversifier le mélange énergétique de Cologix.

« Je suis honorée de rejoindre l'équipe de Cologix à un moment aussi passionnant de la croissance de l'entreprise », a déclaré Shafaq Hedstrom. « Je me consacre à la création de relations stratégiques qui offrent à nos clients les options d'alimentation dont ils ont besoin aujourd'hui et pour le futur, tout en proposant des solutions énergétiques durables qui contribuent à un changement positif dans l'industrie. »

Avant de rejoindre Cologix, Shafaq a occupé le poste de vice-présidente principale de la stratégie et du développement commercial chez GE Hitachi Nuclear Energy, où elle était responsable de la stratégie, de la commercialisation de la technologie et des partenariats mondiaux pour déployer les technologies nucléaires, y compris les petits réacteurs modulaires. Ces technologies répondent aux besoins énergétiques croissants des clients et à la transition énergétique mondiale. Shafaq a également occupé divers postes chez Pacific Gas et Electric Company, où elle a dirigé des initiatives en matière d'énergies renouvelables et de décarbonisation, géré stratégiquement de grands clients industriels et commerciaux et noué des partenariats avec les communautés locales pour faire progresser le développement économique.

Shafaq est titulaire d'un MBA et d'un BS en administration des affaires de l'Université de Californie à Berkeley, Haas School of Business.

Au sujet de Cologix Inc.



Cologix vous propose des centres de données à travers l'Amérique du Nord offrant des environnements à la fois hyperscale et près de vos clients. Cologix est le point névralgique pour les fournisseurs infonuagiques, les transporteurs et une panoplie de partenaires qui veulent déployer leurs applications tout près des usagers à travers le Canada et les É.-U. Exploitant un nombre croissant de centres dernier cri qui répondent à vos besoins de croissance chez les fournisseurs infonuagiques et offrant un écosystème hautement branché, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a5a9c8f5-b133-4402-911b-f5f3b0427c0e